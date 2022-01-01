Елена Синица В Перми на месте бывшего лакокрасочного завода могут построить жилой комплекс Однако для этого необходимо сменить зонирование территории Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер «Орсо групп» приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода в Перми. Цена сделки составила 100 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как рассказали изданию в «Орсо групп», пока они не определились с планами на этот актив. Однако эксперты отмечают, что в Перми имеется дефицит участков под многоквартирную застройку, поэтому девелоперы вынуждены осваивать территории бывших промзон.





Однако для этого девелоперу необходимо получить арендуемые земли в собственность и сменить зонирование участка. Сейчас эта территория находится в территориальной зоне оптовой торговли, открытых рынков Ц5. Эта зона не предусматривает возведение жилья.

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