Алёна Бронникова Девелопер представил проект сквера на территории лакокрасочного завода в Перми Площадь сквера составит около 0,3 га Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Девелопер комплексного развития территории бывшего лакокрасочного завода в Перми «Орсо групп» представил концепцию будущего сквера, который будет построен в рамках первого этапа реализации проекта. Концепция была представлена на заседании комиссии по ПЗЗ 19 июля.

Речь идёт об участке, ограниченном улицами Танкистов, Бабушкина, Нытвенской и Левченко в Индустриальном районе Перми площадью около 6 га. Как рассказал на заседании гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный, сложность территории бывшего завода заключается в том, что на ней находится порядка 200 собственников, из которых 180 — это собственники гаражно-строительных кооперативов.

«Наша задача заключалась в том, чтобы сделать концепцию развития данной территории таким образом, чтобы не ущемлять интересы смежных собственников земельных участков. Строительство сквера является первым этапом. У нас уже с администрацией заключён договор КРТ, в рамках которого мы строим сквер порядка 0,3 га», — отметил он.

Ранее комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика одобрила проекты строительства многоквартирных жилых домов на данной территории. Фасады будут выполнены в приглушённых тонах. В домах запланировано большое количество коммерческих помещений, чтобы сделать новый жилой квартал точкой притяжения со сквером, магазинами и кафе, где жители района смогут проводить свободное время

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На территории домов будут обустроены зоны для спокойного отдыха и игр для детей младшего возраста, а в сквере сделают упор на более взрослое население — с обустройством баскетбольной и воркаут-площадок, игровой и зоной отдыха. Кроме того, сейчас на участке находится много деревьев, во время строительства сквера их планируется максимально сохранить.

Благоустройство сквера согласовывается с администрацией, после завершения всех работ он будет передан в муниципальную собственность. Как сообщалось ранее, завершить его планируют уже в следующем году.

Вторым этапом будет построено жильё на участке около 2,7 га и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 2 тыс. кв. м. К работам девелопер намерен приступить примерно через год. Следующим этапом будет окончательное завершение строительства жилья.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Также запланирован капитальный ремонт дорог и передача городу части изымаемых земельных участков для расширения улицы. Ул. Танкистов продлят до железной дороги. Общая жилая площадь всей территории составит порядка 110 тыс. кв. м. ФОК также впоследствии будет передан муниципальным властям.

«Орсо групп» в ноябре 2022 года приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода за 100 млн руб. и право аренды участка под строениями. Затем между краевым минимущества и девелопером был заключён договор о КРТ рассматриваемой территории по инициативе правообладателя. В феврале 2023 года компания представила проект реновации. А в мае комиссия по АГО рекомендовала принять решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирных домов в рамках КРТ.

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