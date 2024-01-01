Власти Перми одобрили облик двух будущих новостроек Многоквартирные дома появятся в Дзержинском и Индустриальном районах Поделиться Твитнуть

В Перми комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика рассмотрела проекты строительства многоквартирных жилых домов по ул. Барамзиной, 10 и по ул. Левченко (в квартале, ограниченном улицами Левченко, Карпинского, Бабушкина и Танкистов).

дом на ул. Барамзиной

Администрация Перми

В проекте дома в Дзержинском районе на ул. Барамзиной предусматривается строительство 25-этажной блок-секции с одноэтажной пристроенной частью и двумя 8-этажными блок-секциями. Между собой секции будут объединены пристроенной автостоянкой. Застройщик — компания «Пермоблпроект».

дом на ул. Левченко

Администрация Перми

Проект в Индустриальном районе предусматривает строительство дома из пяти секций этажностью 5-9-22. Все они будут соединены подземной автостоянкой. Застройщик ООО «СЗ «Орсо Дом».

Комиссия рекомендовала принять решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика многоквартирных домов. В дальнейшем, чтобы получить разрешения на строительство, застройщики должны подать документы в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

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