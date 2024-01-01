Следователи проводят проверку в школе Перми, где обвалился навесной потолок Устанавливаются все обстоятельства происшествия Поделиться Твитнуть

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи начали проверку в пермской школе «Флагман», которая находится в Дзержинском районе Перми. Ранее там обвалилась плитка навесного потолка. Ведомство проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, информация об инциденте появилась в соцсетях. На опубликованном фото видно, что на потолке нет нескольких плиток и частично обвалилась подвесная система.

В департаменте образования администрации Перми подтвердили факт обрушения, сообщив, что инцидент произошёл 3 декабря в 10:30 на третьем этаже здания, в рекреации. В это время там находились ученики. К счастью, никто не пострадал.

Новое здание школы на 1050 мест построили в 2023 году в рамках концессионного соглашения и передали МАОУ «Флагман». В декабре губернатор проинспектировал ход работ и сообщил о завершении строительства и старте образовательного процесса в первом квартале 2024 года. В январе был назначен директор нового учреждения, а в феврале в результате реорганизации двух организаций к «Флагману» присоединили многопрофильную школу «Приоритет».

Летом также стало известно, что учреждение накопило перед концессионером долги за аренду объекта. Задолженность погасил департамент образования Перми.

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