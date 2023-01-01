Дмитрий Махонин проинспектировал строительство школы на Кронштадтской, 41 Поделиться Твитнуть

В четверг, 21 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл осмотр школы, расположенной по ул. Кронштадтской, 41. Строительство этого учреждения велось в рамках концессионного соглашения. На сегодня все строительные работы завершены. Образовательный процесс в новой школе стартует в первом квартале 2024 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор отметил, что благодаря концессии возведена школа, которая не планировалась на ближайшие 10 лет. Это уже третья школа, которая строится при участии частных инвесторов, рассказал глава региона. В настоящее время в помещения школы доставлена мебель, производится поставка спортивного инвентаря и лабораторного оборудования.

В здании появятся кабинеты физики, химии, биологии, технологии, робототехники и кулинарии. Школа займётся предпрофессиональной подготовкой учащихся 10 и 11 классов, а также профессиональными пробами и практиками с социальными партнёрами школы для учеников 8 и 9 классов. Будет создан также ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в школе будет два спортивных зала и актовый зал на 400 мест. На территории размещены стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые и тренировочные зоны.

Региональный представитель концессионера Елена Чаднова сообщила, что школа способна вместить 1050 учащихся, здание адаптировано для лиц с ОВЗ.

В пресс-службе напомнили, что в течение последних трёх лет в Прикамье было открыто 21 новое учебное заведение, обеспечивающее образованием 14 тыс. детей, пять из этих заведений были открыты в 2023 году.

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