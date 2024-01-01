Максим Артамонов В Перми объединят школы «Флагман» и «Приоритет» Процесс реорганизации займет шесть месяцев Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о реорганизации МАОУ «Флагман» и МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет». Согласно документу, многопрофильная школа «Приоритет» присоединится к школе «Флагман». Эти данные следуют из документа, размещённого на сайте муниципалитета.

Объединённая школа будет называться «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Флагман» г. Перми».

Процесс реорганизации должен занять полгода, а в течение одного месяца со дня опубликования постановления руководство обеих школ должно уведомить родителей учеников об объединении двух образовательных учреждений в одно.

Курировать процесс слияния школ поручено заместителю главы администрации Перми Екатерине Мальцевой.

Процесс объединения учебных заведений среднего звена идёт в Перми не первый год. Он вызывает критику со стороны родительского сообщества и учителей.

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