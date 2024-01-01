Алёна Бронникова Мэрия Перми погасила задолженность по оплате аренды здания школы «Флагман» Учреждение нарушало условия концессии Поделиться Твитнуть

Департамент образования администрации Перми выплатил концессионеру строительства здания для МАОУ «Флагман» долги по оплате аренды за пользование объектом. Как сообщает краевая прокуратура, учреждение не соблюдало условия концессионного соглашения.

«Прокуратура Дзержинского района Перми проверила соблюдение условий концессионного соглашения на строительство общеобразовательной школы по ул. Кронштадтской, 41, заключённого для реализации в регионе целей и задач национального проекта "Образование". По итогам проверки прокурором начальнику департамента образования Перми внесено представление», — рассказали в ведомстве.

Здание образовательной организации было возведено в марте 2023 года и передано МАОУ «Флагман». Согласно условиям договора, учреждение обязано каждый месяц выплачивать концессионеру аренду за пользование объектом. Сроки оплаты не соблюдались, что нарушало законодательство и условия концессии, а также привело к образованию задолженности.

Внесённое представление главе департамента было удовлетворено. Задолженность погашена в полном объёме.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что власти Перми решили реорганизовать МАОУ «Флагман» и МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет». Согласно принятому постановлению, «Приоритет» присоединят к школе «Флагман».

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