Алёна Бронникова В новой пермской школе на учеников обвалилась плитка навесного потолка Дети не пострадали Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В построенной в конце 2023 года школе «Флагман» по ул. Кронштадтской, 41 в Перми обвалилась плитка навесного потолка. Информация об этом появилась в соцсетях. На опубликованном фото видно отсутствие нескольких плиток на потолке и частично обвалившуюся подвесную систему.

В департаменте образования администрации Перми «Новому компаньону» подтвердили факт обрушения. Инцидент произошёл 3 декабря в 10:30 на третьем этаже здания, в рекреации. В это время там находились ученики.

«Врач осмотрел детей, на которых осыпалась плитка, повреждений обнаружено не было. На данный момент дети чувствуют себя хорошо», — добавили в мэрии.

Информацию об обрушении плитки направили в управляющую компанию и концессионеру. Причины происшествия будут устанавливаться.

Напомним, новое здание образовательной организации на 1050 мест было возведено в 2023 году в рамках концессионного соглашения и передано МАОУ «Флагман». В декабре губернатор проинспектировал ход работ и сообщил о завершении всех строительных работ и старте образовательного процесса в первом квартале 2024 года. В январе был назначен директор нового учреждения, а в феврале в результате реорганизации двух организаций к «Флагману» присоединили многопрофильную школу «Приоритет».

Летом также стало известно, что учреждение накопило перед концессионером долги за аренду объекта. Задолженность погасил департамент образования Перми.

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