Алёна Бронникова У новой школы на Кронштадтской в Перми появился директор Занятия начнутся в первом квартале 2024 года Поделиться Твитнуть

В Перми стало известно имя директора новой школы в Дзержинском районе, сданной в эксплуатацию в конце декабря. По информации на сайте checko.ru, руководителем стала экс-директор пермской многопрофильной школы «Приоритет» Оксана Склюева.

Строительство новой школы по ул. Кронштадтской, 41 завершилось в конце прошлого года. Учреждение получило название «Флагман» и было зарегистрировано 25 декабря.

Ранее Оксана Склюева работала директором ещё трёх школ. До 29 декабря 2023 года она являлась руководителем пермского МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет», до 2019 года — пермской школы № 120, а также руководила Паклинской школой (Осинский ГО).

Здание рассчитано на 1050 мест. Школа будет заниматься предпрофессиональной подготовкой учащихся 10 и 11 классов, профессиональными пробами и практиками с социальными партнёрами школы для учеников 8 и 9 классов. Появится также ресурсный класс для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь построены два спортивных зала и актовый зал на 400 мест, на территории размещены стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровые и тренировочные зоны.

Строительство велось в рамках концессионного соглашения, это третья школа, которая была возведена при участии частных инвесторов. Образовательный процесс стартует в первом квартале 2024 года.

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