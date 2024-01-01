Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В проект «Зелёное кольцо» войдут ещё четыре рекреационные зоны в Перми Велосипедно-пешеходная дорожка должна пройти непрерывно через все долины малых рек Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В ходе заседания правительства Пермского края 13 ноября в рамках рассмотрения реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо» глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в настоящее время ведётся разработка четырёх рекреационных зон, которые войдут в «Кольцо»: «Южного леса» в Свердловском районе, на границе микрорайона Южный; ООПТ «Красные горки» в Закамске; а также долин малых рек Ива и Мулянка.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству пяти природных рекреационных зон: Черняевского леса, парка отдыха «Балатово», примыкающего к предыдущей зоне, Егошихинского культурно-мемориального парка и долин малых рек Данилиха и Егошиха. Работы в этих зонах должны завершиться в 2025 году.

Отдельным направлением работ в рамках проекта «Зелёное кольцо» Эдуард Соснин назвал создание непрерывной пешеходно-велосипедной «кромочной улицы» вдоль берегов малых рек Перми. По словам главы города, это амбициозный и сложный проект, требующий изъятия земельных участков. В настоящее время завершается разработка проекта первого этапа этого направления развития «Зелёного кольца».

По словам губернатора Дмитрия Махонина, проект «Зелёное кольцо» не завершится с созданием уже намеченных к реализации зон благоустройства и будет продолжен в следующие годы. Изначально проект разрабатывался как один из элементов городского благоустройства к 300-летию Перми, работа над ним началась в 2021 году.

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