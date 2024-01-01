Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В долине речки Егошихи в Перми появятся три рекреационных пространства В локациях «Зелёного кольца» установлено более 400 камер видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Благоустройство долины речки Егошихи завершается. Об этом на заседании правительства Пермского края 13 ноября сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева в ходе рассмотрения реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо».

Долина Егошихи входит в число пяти главных площадок проекта, существующих на сегодняшний день; в свою очередь, локация делится на три парка — «Устье Егошихи», «Средняя дамба» и «Красные казармы». Первый обеспечивает пешеходную доступность к Егошихинскому мемориально-культурному парку и к историческому Первогороду. Две другие локации рассматриваются как локальные спортивно-оздоровительные зоны для расположенных поблизости жилых микрорайонов.

Работы в долине Егошихи завершены на 87 %: обустроено более 3 км экотроп, построены смотровые площадки и два визит-центра, оборудованы освещение и видеонаблюдение. Особенностью этой локации является наличие дождевых садов — пониженных участков местности, в которые высаживаются влаголюбивые растения; таких садов в долине Егошихи шесть, они кроме прочего выполняют функцию сбора и очистки сточных вод.

Глава Перми Эдуард Соснин конкретизировал, что экотропы в долинах малых рек Перми представляют собой металлический каркас на винтовых сваях с решётчатым металлическим настилом. Уже доступно для посещения 6,5 км таких троп. На смотровых площадках настил деревянный. По словам мэра, во всех пяти основных локациях «Зелёного кольца» установлено суммарно 405 камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности посетителей.

Работы по обустройству трёх парков в долине Егошихи обошлись в 341,7 млн руб. По словам Натальи Князевой, в процессе благоустройства речной долины открылась необходимость проведения дополнительных работ, которые запланированы на 2025 год, — обустройство подходов к визит-центрам, в том числе для маломобильных групп людей, заполнение лекториев и кафе визит-центров, а также благоустройство дополнительных дорожек, о которых просили горожане. Дополнительное финансирование этих работ не требуется, поскольку удалось добиться некоторой экономии средств.

Общая площадь благоустройства в долинах Егошихи и Данилихи, по данным Эдуарда Соснина, составляет 102 га.

На заседании правительства также рассмотрели ход работ по благоустройству других локаций «Зелёного кольца»: Черняевского леса, парка отдыха «Балатово», примыкающего к предыдущей зоне, и Егошихинского культурно-мемориального парка.

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