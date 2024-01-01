Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В долине реки Данилихи в Перми обустроят три парка
В пределах «Зелёного кольца» за год высажено более 800 деревьев
Правительство Пермского края на заседании 13 ноября рассмотрело ход реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо». Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева сообщила о ходе работ на пяти основных локациях проекта.
Долина реки Данилиха — наиболее сложная из пяти основных локаций в рамках первого этапа реализации проекта. Работы здесь выполнены на 66 %. Активная работа ведётся с апреля нынешнего года после замены подрядчика, поскольку предыдущая подрядная организация оказалась, по словам замминистра, недобросовестной. Общая стоимость работ по контракту составила 310,9 млн руб.
В долине Данилихи обустраивается три рекреационных пространства, в каждом из них строится или уже построен визит-центр для экологического просвещения горожан и привлечения малого бизнеса — рестораторов и торговцев сувенирами. Обустройство сквера Каменских практически завершено, парк открыт для посещения: построены экотропы, детские и спортивные площадки, оборудовано освещение и видеонаблюдение. Парк у Центрального рынка и Серебрянский парк в микрорайоне Крохалева готовы на 65 %. В этих зонах тоже будут детские и спортивные площадки, экотропы и смотровые площадки, планируется построить визит-центр. Вдоль берега Данилихи протянется более 2,5 км пешеходных и велосипедных дорожек. Как и в долине Егошихи, здесь планируется устройство дождевых садов.
Мэр Перми Эдуард Соснин добавил, что в долинах малых рек Перми в 2025 году будут устанавливаться новые арт-объекты, для чего мэрия разрабатывает специальную программу. По словам пермского градоначальника, в нынешнем году в границах «Зелёного кольца» было высажено 808 деревьев и 4821 кустарник.
Срок завершения всех работ на Данилихе — июнь 2025 года. На заседании правительства также рассмотрели ход работ по благоустройству других локаций «Зелёного кольца»: Черняевского леса, парка отдыха «Балатово», примыкающего к предыдущей зоне, Егошихинского культурно-мемориального парка и долины Егошихи.
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