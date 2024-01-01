Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В долине реки Данилихи в Перми обустроят три парка В пределах «Зелёного кольца» за год высажено более 800 деревьев Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства долины реки Данилихи

Администрация Перми

Правительство Пермского края на заседании 13 ноября рассмотрело ход реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо». Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева сообщила о ходе работ на пяти основных локациях проекта.

Долина реки Данилиха — наиболее сложная из пяти основных локаций в рамках первого этапа реализации проекта. Работы здесь выполнены на 66 %. Активная работа ведётся с апреля нынешнего года после замены подрядчика, поскольку предыдущая подрядная организация оказалась, по словам замминистра, недобросовестной. Общая стоимость работ по контракту составила 310,9 млн руб.

В долине Данилихи обустраивается три рекреационных пространства, в каждом из них строится или уже построен визит-центр для экологического просвещения горожан и привлечения малого бизнеса — рестораторов и торговцев сувенирами. Обустройство сквера Каменских практически завершено, парк открыт для посещения: построены экотропы, детские и спортивные площадки, оборудовано освещение и видеонаблюдение. Парк у Центрального рынка и Серебрянский парк в микрорайоне Крохалева готовы на 65 %. В этих зонах тоже будут детские и спортивные площадки, экотропы и смотровые площадки, планируется построить визит-центр. Вдоль берега Данилихи протянется более 2,5 км пешеходных и велосипедных дорожек. Как и в долине Егошихи, здесь планируется устройство дождевых садов.

Мэр Перми Эдуард Соснин добавил, что в долинах малых рек Перми в 2025 году будут устанавливаться новые арт-объекты, для чего мэрия разрабатывает специальную программу. По словам пермского градоначальника, в нынешнем году в границах «Зелёного кольца» было высажено 808 деревьев и 4821 кустарник.

Срок завершения всех работ на Данилихе — июнь 2025 года. На заседании правительства также рассмотрели ход работ по благоустройству других локаций «Зелёного кольца»: Черняевского леса, парка отдыха «Балатово», примыкающего к предыдущей зоне, Егошихинского культурно-мемориального парка и долины Егошихи.

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