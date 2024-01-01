Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стоимость благоустройства Черняевского леса составила более 300 млн рублей Для удобства отдыхающих дорожки сделали разноцветными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края на заседании 13 ноября рассмотрело ход реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо».

Как сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева, в настоящее время разработаны проекты семи локаций в рамках «Кольца», на заседании правительства замминистра доложила о ходе работ в пяти основных.

По словам Натальи Князевой, работы по благоустройству Черняевского леса были завершены в июле 2024 года. В соответствии с архитектурной концепцией возведено семь входных групп, проведена реновация зон отдыха «Золотые пески», «Ветеранская» и «Паутинка»; обустроен 21 км пешеходных, велосипедных и беговых дорожек, покрытие которых было разработано с учётом рекомендации Федерации лёгкой атлетики и соответствует требованиям для тренировок профессиональных спортсменов; оборудованы системы освещения и видеонаблюдения.

Контракт на проведение работ был заключён в конце 2022 года, стоимость работ по контракту составила 322,2 млн руб.

Содокладчик по теме — глава Перми Эдуард Соснин — добавил, что главной задачей при наполнении лесопарка активностями было разведение потоков отдыхающих, чтобы обеспечить комфортное пребывание в парке всем группам по интересам и снизить рекреационную нагрузку на природную среду. С этой целью все дорожки были промаркированы: беговые дорожки посыпаны гравием светлых оттенков, а велосипедные маршруты — чёрной гравийной крошкой.

По словам Эдуарда Соснина, к уже построенным семи входным группам в будущем году добавится ещё четыре; будут устанавливаться и новые автоматы для продажа корма для птиц и белок, сейчас таких автоматов шесть, и они пользуются большой популярностью у посетителей парка.

Из событийного наполнения парка Эдуард Соснин выделил беговые экскурсии с элементом плоггинга — сбора мусора, велосипедные экскурсии, в том числе в зимнем формате, занятия по йоге и медитации, наблюдение за птицами и животными, художественные пленэры. На конец ноября запланирован круглый стол с экспертами для планирования форматов работы на 2025 год.

Стоит напомнить, что 12 ноября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене решения Пермской городской думы о снятии охранного статуса с части особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес».

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