Решение об изъятии участка Черняевского леса в Перми из состава ООПТ признано незаконным Территорию в 5,3 га планировалось отдать под застройку Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 12 ноября оставил в силе решение Пермского краевого суда об отмене решения Пермской городской думы о снятии охранного статуса с части особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Об этом «Новому компаньону» сообщил юрист Виталий Степанов. Он представлял интересы истца — бывшей начальницы городского управления по экологии Веры Седининой.

«Суть кассационного определения Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в том, что им отменено апелляционное определение Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции и оставлено в силе решение Пермского краевого суда», — пояснил Степанов.

В администрации Перми пообещали «Новому компаньону» прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, ранее с иском в суд обратилась жительница Перми Вера Сединина. Она потребовала признать недействующим решение Пермской городской думы от 23 мая 2023 года в пункте, который касался изменения границы Черняевского леса. Ранее депутаты гордумы исключили из ООПТ целый участок в 5,3 га для застройки.

В апреле этого года Пермский краевой суд удовлетворил иск. Но представители Пермской городской думы, администрации Перми, а также компаний «Макс-СБ» и «Петрокоминвест», которые претендовали на участок земли, подали на вынесенное решение апелляционные жалобы. Вторая инстанция в другом составе суда отменила это решение.

«Новый компаньон» уже подробно освещал эту ситуацию.

В прошлом году компания «Макс-СБ» предложила исключить из границ ООПТ участок площадью 5,3 га по ул. Встречной, 33, сославшись на то, что объект не представляет ценности для экосистемы. Изымаемую землю было предложено заменить другим участком площадью 20,7 га. В мае прошлого года Пермская гордума одобрила просьбу застройщика. Затем спорный участок выкупило ООО «СЗ «Петрокоминвест» (входит в ГСК «Мегаполис»).

Вера Сединина в своих требованиях указала, что исключённый участок минимизирует антропогенное воздействие на прилегающую к нему лесную зону, а его исключение не отвечает целям и задачам создания ООПТ и будет способствовать увеличению антропогенной нагрузки и деградации экосистемы. Также она обратила внимание на отсутствие заключения государственной экологической экспертизы, что противоречит требованиям федерального законодательства и нарушает права истца на благоприятную окружающую среду.

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