Алёна Бронникова Суд объяснил причину признания законным изъятие земли в Черняевском лесу Перми Решение может быть обжаловано в кассационный суд Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции опубликовал мотивированное апелляционное определение по итогам рассмотрения жалобы на отмену решения об изъятии земельного участка в особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес» в Перми. Заседание состоялось в августе. Апелляция признала изъятие участка законным.

Компания «Макс-СБ» предложила исключить из границ ООПТ участок площадью 5,3 га по ул. Встречной, 33. В доводах организация указала, что объект не представляет ценности для экосистемы. Изымаемую землю было предложено заменить другим участком площадью 20,7 га. В мае прошлого года Пермская гордума одобрила просьбу застройщика. Затем спорный участок выкупило ООО «СЗ «Петрокоминвест» (входит в ГСК «Мегаполис»).

Решение депутатов не устроило экс-начальницу управления по экологии Веру Сединину, которая подала в суд иск с требованием отменить изъятие участка. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил иск. Пермская городская дума, администрация Перми, «Макс-СБ» и «Петрокоминвест» подали на вынесенное решение апелляционные жалобы.

Как указано в определении от 15 августа, по мнению Седининой, исключённый участок минимизирует антропогенное воздействие на прилегающую к нему лесную зону, а его исключение не отвечает целям и задачам создания ООПТ и будет способствовать увеличению антропогенной нагрузки и деградации экосистемы. Также она обратила внимание на отсутствие заключения государственной экологической экспертизы, что противоречит требованиям федерального законодательства и нарушает права истца на благоприятную окружающую среду.

Апеллянты в жалобах указали, что представленными по делу доказательствами подтверждается факт утраты участком особого научного, культурного, эстетического и иного значения, что подтверждается представленными научно-производственной фирмой «Резольвента» результатами исследования. Доводы истца о нанесении ущерба окружающей среде носят предположительный характер, а суд первой инстанции фактически дал суждения о целесообразности его принятия, на что не имел права.

По мнению участвовавшего в рассмотрении дела представителя Генпрокуратуры, решение Пермского краевого суда противоречит нормам действующего законодательства и подлежит отмене.

Суд установил, что на основании действующего законодательства муниципальные власти имеют право принять решение об изменении границ ОППТ местного значения в отдельных случаях. Изменение границ Черняевского леса не влечёт перевод земель в другую категорию и не требует наличия положительных заключений госэкспертизы. Органы местного самоуправления уполномочены утверждать положения, границы, режим охраны и площадь ООПТ местного значения в соответствии с соответствующим Порядком, утверждённым Пермской гордумой в феврале 2023 года, в том числе, принимать решения об увеличении площади ООПТ или утрате частью территории особого научного, культурного и иного особого значения.

Изменение границ ООПТ было инициировано «Макс-СБ», по заданию которого НПФ «Резольвента» провела исследования, на основании которого и был сделан вывод о несоответствии части спорной земли ни одному из критериев создания ООПТ. При этом второй участок, предлагаемый к включению в ООПТ, находится в более благоприятном экологическом состоянии. В судебном определении также указано, что достоверность и научная обоснованность исследований подтверждается заключением некоего кандидата географических наук и не оспаривается истцом.

Состояние участка характеризуется как «очень сильно деградированный», на его территории находятся постройки, растительность сохранилась фрагментами. Участок не выполнял защитных и рекреационных функций, использовался по целевому назначению, имевшемуся до создания ООПТ.

«Доводы истца, что оспариваемый нормативный правовой акт не отвечает интересам жителей Перми, фактически сводятся к целесообразности его принятия. Однако, исходя из конституционного принципа разделения властей, вопросы принятия нормативных правовых актов, внесения в них изменений и дополнений относятся к исключительной компетенции соответствующих органов публичной власти, и суд не вправе возлагать на них обязанность по осуществлению нормативно-правового регулирования тем или иным способом», — отмечается также в выводах апелляционного суда.

Данное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.