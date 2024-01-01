Зарина Ситдикова Апелляционный суд признал законным изъятие земли в Черняевском лесу Перми Участок расположен в границах особо охраняемой природной территории Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным отменённое Пермским краевым судом решение об изъятии земельного участка в особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как писал «Новый компаньон» годом ранее, Пермская гордума одобрила предложение компании «Макс-СБ» об изменении границы ООПТ «Черняевский лес». Застройщик просил исключить из природной территории участок площадью 5,3 га на ул. Встречной, 33. Строительная организация настаивала на том, что этот объект недвижимости не представляет ценности для экосистемы. Изымаемую землю предлагалось заменить другим участком площадью 20,7 га. Городской парламент с таким предложением согласился.

После этого спорный участок на ул. Встречной выкупило ООО «СЗ «Петрокоминвест», входящее в структуру девелопера «Мегаполис».

Однако решение депутатов не устроило экс-начальницу управления по экологии Веру Сединину, которая подала в суд исковое заявление с требованием отменить изъятие участка в Черняевском лесу. В апреле текущего года Пермский краевой суд этот иск удовлетворил. Но Пермская городская дума, администрация Перми, ООО «Макс-СБ» и Специальный застройщик «Петрокоминвест» подали на вынесенное судебное решение апелляционные жалобы, которые и были рассмотрены в суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

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