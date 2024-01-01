В Перми суд признал незаконным решение депутатов гордумы по изъятии участка Черняевского леса Землю площадью более 5 га вывели из состава ООПТ с подачи городской администрации Поделиться Твитнуть

Фото: Оксана Асауленко

Пермский краевой суд в полном объёме удовлетворил исковые требования экс-начальника управления по экологии Веры Седининой об отмене решения депутатов гордумы по изъятию участка в 5,3 га из особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Об этом в своих telegram-каналах сообщили сразу два пермских правозащитника — Игорь Аверкиев и Оксана Асауленко.

«Это была лихая битва с администрацией Перми и заинтересованными сторонами. Судья Ирина Юрченко вынесла судьбоносное решение!», — написала Оксана Асауленко.

Напомним, в мае 2023 года Пермская гордума одобрила предложение от «Макс-СБ» об изменении границы ООПТ «Черняевский лес».Застройщик просил исключить из ООПТ участок площадью 5,3 га, пояснив, что он не представляет ценности в составе экологической системы. При этом компенсировать потерю предлагалось другим участком площадью 20,7 га, покрытым древесной растительностью. Таким образом, согласно решению думы, площадь ООПТ увеличилась с 685,97 до 701,37 га. При этом против такого решения выступили два депутата, а трое воздержались.

На тот момент правилами землепользования и застройки на исключаемом участке была установлена зона обслуживания рекреационных территорий Ц-4, где возможно строительство объектов спорта, культуры, гостиницы с ограничением высотности до четырёх этажей. О дальнейших планах собственника на эту территорию известно не было. После этого, летом, участок на ул. Встречной выкупило ООО «СЗ «Петрокоминвест», входящее в структуру девелопера «Мегаполис».

В сентябре прошлого года Вера Сединина обратилась в суд. Она потребовала отменить решение депутатов гордумы о выведении участка Черняевского леса из зоны ООПТ. Суды длились полгода.

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