Алёна Бронникова Мэрия Перми объяснила в суде причину исключения участка Черняевского леса из ООПТ Участок в 5,3 га в прошлом году исключили из границ ООПТ по заявлению собственника Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В Пермском краевом суде 29 февраля состоялось заседание по иску экс-начальника управления по экологии Перми Веры Седининой к городской думе. Бывшая чиновница оспаривает решение об изменении границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес», которое было принято летом прошлого года.

Собственник участка «Макс-СБ» в 2023 году обратился в администрацию Перми с просьбой исключить из ООПТ участок площадью 5,3 га на Встречной, 33, пояснив, что он не представляет ценности в составе экологической системы. Компенсировать потерю предлагалось другим участком площадью 20,7 га, покрытым древесной растительностью.

Как сообщает 59.ru, во время судебного заседания прокурор попросил Веру Сединину объяснить свою позицию о включении в ООПТ участка в 20,7 га. По её мнению, включение его в зону лесной ООПТ не логично из-за охраняемых объектов речной экосистемы, и его необходимо включить в другую ООПТ. Кроме того, Черняевский лес является ООПТ местного значения, а в долине реки Мулянки планируется создать ООПТ регионального уровня, что позднее может создать проблемы при управлении.

Об этом говорили и другие пермские эксперты, а также свидетельствуют схемы проекта «Зелёное кольцо» и заключение екатеринбургской компании «Резольвента», представленным в 2023 году «Макс-СБ». Решением гордумы также не определено его использование.

В отношении исключённого участка представитель гордумы Екатерина Романова привела выдержки из заключения «Резольвенты»:

«Участок испытывает сильную техногенную нагрузку, вследствие чего почвенный покров сильно трансформирован. В прошлом, по-видимому, был занят сосновым лесом. Около 85% территории лишено растительности. Мы полагаем, что с момента создания ООПТ до настоящего момента территория исключённой части земельного участка была сильно трансформирована».

Представитель истца обратился к начальнику отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной ООПТ Людмиле Игнатовой, почему ведомство не приняло решение восстановить участок вместо его исключения. В ответ чиновница объяснила, что решение принималось депутатами, зайти с восстановлением на частную территорию администрация не может, полномочий не рассматривать обращение собственника об изменении границ у ведомства нет.

«Мы осуществляем муниципальный контроль в сфере охраны, использования ООПТ, безусловно. Мы следим за тем, чтобы та деятельность, которая велась, соответствовала положению об ООПТ. Но диктовать собственнику построить такое здание или не построить не можем», — цитирует издание Людмилу Игнатову.

Она также добавила, что в случае нарушения собственником положения об ООПТ администрация может обратиться в суд. Полномочия по контролю появились в 2013 году в связи с изменениями федерального закона, в 2009-м, когда гордума приняла решение об организации ООПТ, таких полномочий не существовало.

Прокурор потребовал запросить в Роскадастре кадастровое дело в отношении исключённого участка, по которому хотят установить вид разрешённого использования участка в 2009 году и сейчас. Суд удовлетворил ходатайство надзорного органа и отложил основное заседание на 26 марта.

Кроме того, во время заседания застройщик не смог ответить на вопрос, что будут делать со спорным участком.

В мае 2023 года депутаты Пермской гордумы одобрила предложение от «Макс-СБ» об изменении границы ООПТ «Черняевский лес». Таким образом, площадь ООПТ увеличилась с 685,97 до 701,37 га. На тот момент правилами землепользования и застройки на исключаемом участке была установлена зона обслуживания рекреационных территорий Ц-4, где возможно строительство объектов спорта, культуры, гостиницы с ограничением высотности до четырёх этажей. О дальнейших планах собственника на эту территорию известно не было. После этого летом участок на Встречной выкупила компания ООО «СЗ «Петрокоминвест», входящее в структуру девелопера «Мегаполис».

В сентябре Вера Сединина обратилась в суд. Дело рассматривается судьёй Ириной Юрченко.





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