В Перми Черняевский лес лишился земельного участка площадью 5,3 га Компенсировали потерю другим участком площадью 20,7 га Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Пермская городская дума одобрила предложение, поступившее в администрацию города от компании «Макс-СБ» об изменении границы ООПТ «Черняевский лес». Застройщик просил исключить из ООПТ участок площадью 5,3 га, пояснив, что он не представляет ценности в составе экологической системы. При этом компенсировать потерю предлагалось другим участком площадью 20,7 га, покрытым древесной растительностью.

Таким образом, согласно решению думы, площадь ООПТ увеличилась с 685,97 до 701,37 га.

Ранее сообщалось, что вопрос изменения границ ООПТ не будет рассматриваться на майском заседании думы. Члены комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству отложили его до июня, так как природоохранная прокуратура не предоставила письменное одобрение проекта.

Позднее выяснилось, что накануне заседания думы комитет собрался вновь и изменил решение.

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