Максим Артамонов В Перми отложили рассмотрение вопроса об изменении границ Черняевского леса Природоохранная прокуратура не предоставила письменное одобрение проекта решения Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Иван Петров

Члены комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству отложили до июня вопрос об изменении границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Причиной стало то, что природоохранная прокуратура не предоставила письменное одобрение проекта решения.

С докладом об изменении границ ООПТ на заседании комитета выступил начальник управления по экологии и прирородопользованию Дмитрий Андреев.

Он пояснил, что в администрацию города от компании «Макс-СБ» поступило предложение изменить границы ООПТ «Черняевский лес». Предлагается исключить из ООПТ участок площадью 5,3 га из-за того, что он не представляет ценности в составе экологической системы. Вместо него к ООПТ будет присоединён близлежащий участок площадью 20,7 га, покрытый древесной растительностью. Если решение будет принято, то общая площадь ООПТ увеличится ООПТ увеличится с 685,97 до 701,37 га, отметил чиновник.

«Исключаемый участок находится в частной собственности, на большей части его территории поверхность почвы перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями, застройка указанного участка началась с 1946 года. Изменение границ необходимо в связи с утратой участка ООПТ особого научного, культурного, эстетического и иного особого назначения, а также увеличением площади ООПТ за счёт участка, имеющего особую природоохранную ценность. На заседании экспертной комиссии принято единогласное решение об изменении границ. Экспертная комиссия состоит из представителей науки. Это классический университет, сельхозакадемия (или аграрный университет), а также представители общественности», — сообщил Андреев.

Ранее, 4 апреля, в администрацию Перми поступило отрицательное заключение пермской природоохранной прокуратуры. У ведомства возникли вопросы к проекту решения. Какие конкретно были замечания, представители прокуратуры, присутствовавшие не сегодняшнем заседании, не уточнили. Вопрос об изменении границ Черняевского леса обсуждался также на Совете думы. В ходе заседания комитета его председатель, депутат Михаил Черепанов захотел уточнить позицию прокуратуры.

По словам пермского природоохранного прокурора Ивана Ахматова, это «очень острый вопрос», и когда в ведомство «заходил проект со стороны администрации, были определённые вопросы» — они касались целей принятия решения по проекту.

«Вчера дополнительно эксперт администрации прислал письмо, которое отвечает на те вопросы, которые я ставил перед администрацией. Поэтому на сегодняшний момент безусловных оснований для снятия с повестки этого решения я не вижу. Учитывая, что подтверждающие ответы на мои вопросы были представлены в районе шести вечера (16 мая — прим. ред.), я просто не успел подготовить (письменный ответ - ред.)», — сказал он.

Михаил Черепанов дважды обратился к прокурору: «Вы снимаете все вопросы, которые были, или нет?».

«На текущий момент каких-то безусловных оснований, чтобы этот проект решения не рассматривать на заседании комитета, нет», — ответил Ахматов.

Поскольку официального письменного ответа от прокурора к заседанию комитета не поступило, рассмотрение этого вопроса было отложено до июня. К этому сроку прокуратура должна предоставить все необходимые документы.

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