Мэрия Перми оспорит решение суда по Черняевскому лесу В администрации ждут мотивировочную часть постановления Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми намерена оспорить решение суда об удовлетворении иска, связанного с исключением земельного участка площадью более 5 га из состава ООПТ «Черняевский лес», после того, как получит и изучит мотивировочную часть. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе мэрии

В городской администрации ссылаются на то, что спорный участок сейчас находится в частной собственности, а для его исключения из зоны ООПТ собственник предоставил обосновывающие материалы, подготовленные по результатам научных исследований.

«На большей части территории исключенного участка в 5,3 га поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями. Его застройка началась с 1946 года. Та часть этого земельного участка, которая покрыта лесной растительностью, из границ ООПТ не исключена», — отметили в пресс-службе.

Также в администрации обратили внимание на то, что в рамках изменения границ ООПТ был включен участок площадью 20,7 га, который «действительно представляет природную ценность», поскольку там «обнаружены 248 видов растений, он на 86% покрыт растительностью».

«Здесь также обнаружены редкие темногумусовые красноцветные почвы, занесенные в Красную книгу почв Пермского края, и представлен пример аквальной (прилегает к воде) экосистемы, не встречающийся на ООПТ «Черняевский лес» ранее», — рассказали в мэрии.

Напомним, 2 апреля Пермский краевой суд признал незаконным решение депутатов гордумы по изъятию участка Черняевского леса из состава ООПТ. В сентябре прошлого года с исковыми требованиями в суд обратилась экс-начальник управления по экологии мэрии Вера Сединина. Её иск стал ответом на решение депутатов гордумы Перми, которые в мае 2023 года одобрили предложение от «Макс-СБ» об изменении границы ООПТ «Черняевский лес».

Застройщик просил исключить из ООПТ участок площадью 5,3 га, пояснив, что он не представляет ценности в составе экологической системы. При этом компенсировать потерю предлагалось другим участком площадью 20,7 га, покрытым древесной растительностью. Таким образом, согласно решению думы, площадь ООПТ увеличилась с 685,97 до 701,37 га.

На тот момент правилами землепользования и застройки на исключаемом участке была установлена зона обслуживания рекреационных территорий Ц-4, где возможно строительство объектов спорта и культуры и гостиницы, с ограничением высотности до четырёх этажей. О дальнейших планах собственника на эту территорию известно не было. После этого летом участок на ул. Встречной выкупило ООО «СЗ «Петрокоминвест», входящее в структуру девелопера «Мегаполис».

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