Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В парке «Балатово» в Перми появятся «Дракон» и «Башни» Капитальный ремонт парка обошёлся в 427,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Правительство Пермского края на заседании 13 ноября рассмотрело ход реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо». Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева сообщила о ходе работ на пяти основных локациях проекта.

В парке «Балатово» был проведён капитальный ремонт, который начался в 2023 году и на сегодняшний день завершён на 90 %: закончено благоустройство главной аллеи, строительство футбольного поля, баскетбольной площадки, скейт-парка и фан-трека; выделена зона тихого отдыха, где предусмотрены деревянные дорожки и скамейки. В настоящее время завершаются работы по организации освещения и видеонаблюдения, монтажу трибун и строительству трёх площадок для детей разного возраста с необычными малыми архитектурными формами «Дракон» и «Башни». Эти объекты должны быть завершены до конца ноября.

В будущем году планируется продолжить работы по озеленению парка. Общая стоимость работ по контракту — 427, 5 млн руб.

Мэр Перми Эдуард Соснин добавил, что в парке обновлена и работает площадка для выгула и дрессировки собак. По мнению градоначальника, парк «Балатово» должен быть в первую очередь местом для семейного отдыха с детьми.

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