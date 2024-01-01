Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Полностью завершены работы по благоустройству Егошихинского кладбища в Перми Стоимость работ составила 303,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Правительство Пермского края на заседании 13 ноября рассмотрело ход реализации проекта городского благоустройства «Зелёное кольцо». С докладом выступила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева. По её словам, в настоящее время разработаны проекты семи локаций в рамках «Кольца», на заседании правительства замминистра доложила о ходе работ в пяти основных.

Среди локаций, благоустройство которых считается завершённым — культурно-исторический парк «Егошихинский» на территории исторического кладбища в Разгуляе. Работы по благоустройству этого объекта культурного наследия проходили в два этапа, их общая стоимость составила 303,5 млн руб. В настоящее время идёт приёмка работ, но объект доступен для посещений.

На территории кладбища были отремонтированы пешеходные дорожки, было установлено более 60 информационных стендов и указателей, построен визит-центр, устроены наружное освещение и видеонаблюдение.

Глава Перми Эдуард Соснин добавил, что в рамках благоустройства на территории кладбища создан прогулочный маршрут, в который входит посещение церквей и наиболее интересных мемориальных объектов, в том числе захоронений знаменитых пермяков — художника Петра Субботина-Пермяка, городского головы Дмитрия Смышляева, книготорговца Юзефа Пиотровского, Оттилии Циммерман — одной из трёх сестёр Циммерман, считающихся прототипами героинь чеховской пьесы — и других. В прогулочный маршрут включены также точки обзора долины Егошихи.

Прогулкам по мемориальному парку будут способствовать удобная навигация и зоны тихого отдыха и созерцания. По словам пермского градоначальника, на территории некрополя проводятся мистические экскурсии, которые набирают популярность.

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