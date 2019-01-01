Сергей Данилов Список подготовки к юбилею Перми пополнили 19 объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся рабочем совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 300-летию Перми, под председательством врио губернатора края Дмитрия Махонина принято решение расширить список приоритетных объектов. В него дополнительно включены шесть объектов культуры и спорта, проекты по развитию городской среды и 13 памятников архитектуры, сообщают в пресс-службе губернатора.

Дополнительно список приоритетных проектов пополнили три объекта культуры (Пермская государственная художественная галерея, ДК им. Солдатова, реставрация ТЮЗа), три объекта спорта (многофункциональный спорткомплекс на месте стадиона «Энергия», реконструкция ДС «Орлёнок» и стадиона «Юность», реконструкция манежа «Спартак»). Также по решению участников совещания в перечень ключевых мероприятий включены проект «Зелёное кольцо» (долины малых рек) и проект «Парки и скверы».

Напомним, что всего в программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли свыше 100 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры.

В ноябре прошлого года оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми утвердил перечень приоритетных проектов из 15 объектов. Они были разделены на несколько направлений. В частности, «Городская среда» включает в себя комплексное благоустройство Комсомольского проспекта и ул. Ленина, реконструкцию эспланады, набережной Камы в Ленинском и Кировском районах.

По направлению здравоохранения главный проект — строительство Пермской клинической инфекционной больницы на 300 коек.

Ключевые проекты в сфере культуры — строительство новой сцены театра оперы и балета и краевой музыкальной школы, а также реконструкция здания цирка. Все они находятся на стадии проектирования.

Главный объект в спорте — арена на 10 тыс. мест в Дзержинском районе.

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