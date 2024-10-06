Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В прокат выходит фильм об историке и этнографе Георгии Чагине

Предпремьерный просмотр прошёл в Чердыни, на родине профессора Поделиться Твитнуть

Киностудия «Новый курс»

Пермская киностудия «Новый курс» в своих социальных сетях разместила расписание премьерных показов фильма «Хранитель времени. Чагин» (6+), о съёмках которого уже рассказывал «Новый компаньон».

Предпремьерный показ фильма о замечательном учёном, просветителе, общественном деятеле уже состоялся 28 сентября в Чердыни, где проходила музейная конференция, посвящённая 125-летию Чердынского краеведческого музея. Георгий Николаевич Чагин был родом из Чердынского района и на протяжении семи лет работал директором этого музея. Сейчас на здании музея — посвящённая профессору мемориальная доска.

Официальная премьера фильма состоится 15 октября на самой близкой её герою академической площадке — в большом зале студенческого ДК Пермского классического университета (ул. Букирева, 15). Фильм представит съёмочная команда. Начало показа в 18:00.

Далее показы фильма пройдут в Москве, в Институте этнологии и антропологии РАН (16 октября в 17:00); в Усолье, в музее «Палаты Строгановых» (20 октября в 12:00); в библиотеке № 6 в Соликамске (20 октября в 16:00); в Пермском краеведческом музее (24 октября в 18:30); в Пермской краевой библиотеке им. Горького (3 ноября в 17:00); в Пермском государственном гуманитарном педагогическом университете (7 ноября в 17:00); и, наконец, в «Кристалл-центре», в зале «Пространство просвещения» (16 ноября в 16:00).

Киностудия «Новый курс»

В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения профессора Георгия Николаевича Чагина, который ушёл из жизни в 2018 году. Он был заведующим кафедрой древней и новой истории России на историческом факультете ПГНИУ, изучал традиции и жизнь родного для него Чердынского края, открыл миру уникальность северных территорий Прикамья. Он собрал документальные подтверждения и легенды о пребывании в Ныробе в начале XVII века боярина Михаила Романова, сосланного в Чердынский край Борисом Годуновым. Чагин исследовал малые народы Прикамья, например коми-язьвинцев, и способствовал появлению первых книг на коми-язьвинском языке.

«Хранитель времени. Чагин» — фильм в жанре документального роуд-муви; это большое путешествие в мир Чагина, где зрители пройдут путями исследователя. Съёмочная группа во главе с режиссёром Анной Отмаховой отправилась в киноэкспедицию на север Пермского края, а также провела множество интервью с соратниками, коллегами и учениками Чагина, собрала архивные съёмки и даже любительские кадры. Команда фильма снимала на Чусовском озере, в Чердыни, Ныробе, Соликамске, Усолье, селе Верх-Язьва, а также в Москве.

Жизнь Георгия Николаевича Чагина — блестящий пример «гуманитарного действия» (выражение профессора Владимира Абашева), когда учёный — это больше, чем учёный. Это живое просветительское начало, преображающее реальность.

Неудивительно, что юбилей профессора отмечается в Перми и Пермском крае чрезвычайно широко. «Новый компаньон» уже писал о посвящённой ему уличной выставке, о публикации его научных и научно-популярных текстов. Одна из улиц в Перми названа именем Георгия Чагина.

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