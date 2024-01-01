Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На 100 лет моложе Пушкина Чердынскому краеведческому музею исполняется 125 лет Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

То, что Чердынский краеведческий музей носит имя Александра Сергеевича Пушкина, многие воспринимают как некий советский ритуал: вон, в Перми физико-математическая школа тоже имени Пушкина; Пушкин – наше всё, почему бы музею не носить его имя?

Оказывается, всё не так просто. Чердынская общественность приняла решение о создании музея 6 июня 1899 года, так что поэт и музей родились в один день – с разницей в 100 лет. Широкая общественность отмечает в этом году 225 лет со дня рождения Пушкина, но для Чердыни юбилей замечательного музея, сокровищам которого завидует Эрмитаж, наверное, даже более значим.

Если Пушкин – «наше всё» для российской словесности, то Чердынский музей – «наше всё» для Прикамья, его истории и культуры. Неудивительно, что праздничные проекты проходят здесь не только в юбилейную дату, а весь год, и министерство культуры Пермского края уделяет этим событиям особое внимание.

Недавно музей перешёл в краевую собственность, и это дало новый толчок для развития комплекса. Благодаря поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина началась реставрация музейных зданий на ул. Юргановской, 58 и 69, являющихся объектами культурного наследия. Планируется, что после завершения реставрации в музее появится новая стационарная экспозиция, а также пространство для проведения конференций и временных выставок, визит-центр и магазин с сувенирной продукцией.

Дмитрий Махонин во время рабочего выезда в Чердынский городской округ в апреле проверил, как идут реставрационные работы, и попросил уделять особое внимание их качеству. Важно, чтобы подрядчики соблюдали все обязательства, заложенные в контракте.

Министерство культуры Пермского края

Первая экспозиция юбилейного года открылась 20 апреля. «Странствующая церковь» (0+) – продолжение большого исследовательского проекта «Путь домой» о пути эмиграции монахинь Чердынского Иоанно-Богословского женского монастыря. Экспозиция открылась в Музее истории веры, филиале Чердынского краеведческого музея, где экспозиция не менялась с момента его создания – 23 года.

Как рассказала директор Чердынского музея Ирина Трофимова, до конца года обновится и экспозиция второго этажа Музея истории веры. 7 декабря этот музей ждёт полная перезагрузка: «Церковное искусство Северного Прикамья» (0+) расскажет об истории иконописи, деревянной скульптуры и храмового декора, о мастерах и благотворителях, которые способствовали украшению храмов, а также о легендарной иконописной мастерской Федосеевых, располагавшейся в Покче. Многие иконы, которые украсят эту экспозицию, будут показаны впервые.

По словам Ирины Трофимовой, музейные события этого года – из числа тех, о которых надо говорить «впервые». Так, впервые в своей истории музей подготовил большую уличную выставку. Она называется «Водопроводы Чердыни» (0+) и посвящается ещё одному юбилею – 125-летию водонапорной башни и системы водопровода, который в Чердыни появился раньше, чем в Перми. Вернисаж состоялся в Ночь музеев, 18 мая, и одновременно с выставкой открылся пешеходный прогулочный маршрут по городу, которого здесь, в одной из самых туристических точек Пермского края, очень не хватало.

Министерство культуры Пермского края

Интерактивная выставка для детей и взрослых «Тайна глиняного изразца» (0+), которая откроется в Чердынском музее 1 июня, в День защиты детей, тоже требует определения «впервые»: предметы из богатейших чердынских коллекций часто выезжают «на гастроли» в другие музеи – вот и сейчас они демонстрируются на выставке «Сны Сибири» (0+) во Владивостоке, – но к себе на выставки предметы из другого музея чердынцы привезли в первый раз.

Выставка, посвящённая печным изразцам, создаётся совместно Чердынским краеведческим музеем и Пермской художественной галереей. На ней представлены не только отдельные изразцы, но и целостные композиции XVIII – XIX веков, собранные из двух музейных коллекций. По словам Ирины Трофимовой, впервые в одной экспозиции удалось объединить разрозненные предметы из общих источников: когда-то изразцы от одной и той же печи разделили между двумя музеями, и сейчас они вновь объедятся.

Особенность выставки – сочетание подлинных произведений с игровой, интерактивной подачей материала. Юным зрителям познакомиться с экспозицией поможет нарисованный кот Мурашик – постоянный герой выставок Чердынского музея, любимец посетителей и сотрудников. Вместе с ним можно рассмотреть старинные изразцы, потрогать и изучить тактильные экспонаты, собрать пазлы и разгадать тайну глиняного изразца.

Министерство культуры Пермского края

Юбилей – это не только выставки, но и другие специальные события. 7 июня музей собирает своих сотрудников, нынешних и бывших, и коллег из музеев Пермского края отметить день рождения в узком кругу, а 29 июня чердынцы придут поздравлять музей с подарками: здесь пройдёт «День дарения» – коллекция музея пополнится новыми экспонатами, а жители Чердыни тоже получат подарок – выставку, посвящённую истории музея (0+).

О, это история так история… Пожалуй, легенд в ней не меньше, чем в истории самой Чердыни. Взять хотя бы абсолютно легендарного Илью Лунегова, прозванного «Илья Музейный», который руководил музеем три десятка лет. Именно благодаря ему в коллекции появились «тимшерские богини» – поражающие воображение украшения пермского звериного стиля. Говорят, что специалисты Эрмитажа заинтересовались уникальными предметами и попытались их забрать, но «Илья Музейный» якобы лёг на крыльцо музея и сказал, что «богинь» заберёт только тот, кто перешагнёт через его труп.

Правда это, или нет? Легенда…

Министерство культуры Пермского края

Разговор об истории музея продолжится на ландшафтном фестивале «Зов пармы» (0+) 19 – 21 июля, где будет работать передвижная выставка «Наше всё» (0+) – повествование об истории музея, раскрывающуюся через истории и судьбы жителей Чердынского края, внёсших огромный вклад в его создание.

После Ильи Лунегова директором Чердынского краеведческого стал не менее легендарный человек – Георгий Николаевич Чагин. Мемориальная доска выдающемуся историку и этнографу, просветителю, профессору Пермского университета находится на стене музея, а 6 июля здесь откроется посвящённая ему выставка «Человек удивительной судьбы» (0+). Куратор – ученик Чагина Григорий Головчанский.

6 июля празднуется День города в Чердыни, а в Ныробе – День посёлка. В ныробском Центре памяти Романовых – подразделении Чердынского музея – в этот день откроется выставка (0+) исторических фотографий, посвящённых ныробским святыням – Никольскому и Богоявленскому храмам. Благодаря старинным фотоснимкам, которые прибудут в Ныроб из Архитектурного музея имени Щусева, из Свердловского областного краеведческого музея и музеев других российских городов, жители посёлка увидят свой знаменитый архитектурный ансамбль в разные эпохи: и в лучшие годы, когда рядом с двумя храмами возвышалась колокольня, и в трудные советские времена, когда в одной из церквей размещалась почта, а в другой – сберкасса.

Министерство культуры Пермского края

В формировании выставки активнейшее участие приняли ныробчане. Принесли столько интереснейших фотографий из семейных архивов, что сейчас музейщики ломают головы, как и где их разместить. Показать хочется всё!

В конце сентября юбилейные события продолжатся научной конференцией, посвящённой исследованиям Русского Севера; и, разумеется, к открытию конференции приурочен ещё один вернисаж: откроется выставка «Чердынь в начале ХХ века» (0+), посвящённая культуре купеческого города рубежа XIX – ХХ веков.

Поскольку событий много и все они важные, Чердынский музей создал специальный сайт, посвящённый юбилейной программе, и он постоянно обновляется.

Было бы странно, если бы краевая столица осталась в стороне от празднования юбилея столь важной для Пермского края институции – одной из главных достопримечательностей одного из главных туристических центров Прикамья. В ноябре Чердынский музей приедет в Пермь, чтобы показать лучшие экспонаты из своей коллекции. Эти артефакты станут частью масштабной выставки (0+), посвящённой вселенной пермского звериного стиля. Выставка состоится на площадке Центрального выставочного зала Перми, её организаторами являются Пермский краеведческий музей и Государственный Эрмитаж.

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