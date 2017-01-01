Мемориальная доска с барельефом Георгия Чагина появилась на здании Чердынского музея

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Фото: Чердынский музей

24 апреля в Чердыни вспоминали Георгия Чагина (1944—2018) — российского историка, этнолога, краеведа. К 75-летию учёного в городском музее установлена мемориальная доска, открылась фотовыставка и прошли 1-е Чердынские краеведческие чтения им. Георгия Чагина, сообщают в краевом минкульте.

Георгий Чагин — российский историк, этнолог, краевед — широко известен не только в Пермском крае, но и за рубежом. Он является автором более 640 публикаций, в их числе монографий, научно-популярных книг, учебных пособий по истории и этнографии Урала.

Георгий Чагин всю свою жизнь посвятил истории Прикамья и изучению истории и традиций пермских народов. Он объездил с экспедициями весь Пермский край. Также он проводил полевые исследования в Свердловской области, в Удмуртии, Республике Коми, Башкортостане и Татарстане.

Итогом его исследований стали более 500 научных и публицистических работ. Его книги стали известны и любимы не только профессионалами, но и массовым читателем.

Георгий Чагин возглавил Чердынский краеведческий музей после окончания исторического факультета ПГУ (1967—1974 гг.). Он внёс большой вклад в восстановление историко-культурных объектов в Чердынском районе, связанных с заточением Михаила Романова. По его разработкам и публикациям состоялось 10 научных и научно-практических конференций в Чердыни и Ныробе, его материалы были использованы для восстановления мемориального комплекса. Георгий Чагин — почётный гражданин города Чердыни.

24 апреля, в день рождения учёного, на здании Чердынского краеведческого музея установлена памятная доска.

«Установка памятной доски является выражением благодарности учёному за научно-просветительскую деятельность и за искреннюю любовь к малой родине. Это событие является волеизъявлением не только всех чердынцев, но и жены профессора, друзей и коллег», — рассказали в музее.

Здесь же открылась выставка «Мир по имени Георгий Чагин» Валерия Заровнянных. Автор фотовыставки, сотрудник Пермской художественной галереи Валерий Заровнянных на протяжении 15 лет путешествовал по Пермскому краю и за его пределами вместе с Георгием Чагиным. В экспозиции представлены снимки, сделанные в научных экспедициях по заброшенным храмам и малодоступным уголкам Пермского края, по Вишерскому заповеднику, Соловецким островам и Валааму, разнообразные портреты Чагина, пейзажи Чердыни и Ныроба — родных мест Георгия Николаевича.

Выставка в Чердынском музее будет работать до 20 мая 2019 года.

Также в музее состоялись 1-е Чердынские краеведческие чтения им. Георгия Чагина, в которых приняли участие более 70 человек — историков, краеведов, музейщиков.