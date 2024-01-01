Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открылась выставка, посвящённая Георгию Чагину Общественность отмечает 80-летие со дня рождения выдающегося учёного, краеведа, просветителя, патриота Пермского края Поделиться Твитнуть

Татьяна Тоболова

Георгий Николаевич Чагин был удивительным человеком. Он совершенно не подходил под стандарты университетского профессора; не столько кабинетный учёный, сколько человек Пермского края – в самом широком смысле: его знали, уважали и любили и в академических кругах, и в музейном сообществе, и среди рыбаков и лесников прикамского севера. Он везде был своим – уроженец чердынской глубинки, навсегда оставшийся верным своей малой родине.

Татьяна Тоболова

Неудивительно, что Строгановскую премию в 2016 году он получил в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности», а не за научные достижения. Его книги, путешествия, экскурсии, лекции были яркими общественными явлениями.

В этом году отмечается 80-летие со дня его рождения, и в его честь открывается целых две выставки: одна – в Чердынском краеведческом музее, где Георгий Николаевич некогда был директором, а вторая уже работает – не в каком-то музее или выставочном зале, а под открытым небом, в Мотовилихе, недалеко от улицы, которая в 2023 году получила имя профессора Чагина.

Выставка «Уникальный мир профессора Георгия Чагина» (0+) организована Центральным выставочным залом и Государственным архивом Пермского края. Проект получил поддержку министерства культуры Пермского края благодаря победе в конкурсе «Возрождение исторической памяти».

Татьяна Тоболова

Основу выставки составляют архивные документы и фотографии из личного фонда Георгия Чагина, хранящегося в Государственном архиве Пермского края. На десяти уличных стендах посетители могут познакомиться с жизнью, научной, профессиональной и просветительской деятельностью Георгия Николаевича. Здесь представлено более 70 архивных документов, включая фотографии исторических и современных событий в Перми, Чердыни, Ныробе, Соликамске, Усолье, Кудымкаре, панорамные съёмки, карты и чертежи населённых пунктов Прикамья. Визуальные материалы дополнены текстами и аннотациями, которые погружают в мир Прикамья, бывший предметом любви, интереса и научных исследований профессора Чагина.

Особое место в экспозиции занимают фотографии Валерия Заровнянных, известного фотохудожника, который вместе с Чагиным путешествовал по Пермскому краю.

На выставке можно увидеть редкие материалы об истории ремёсел, северных поселений, об этнографических экспедициях, старообрядцах, народах Прикамья и других аспектах жизни региона, которые так интересовали Чагина – и в научном, и в человеческом плане.

Выставка будет работать до конца 2024 года на стендах, расположенных на пешеходной части ул. Крупской между улицами Макаренко и Патриса Лумумбы.

Татьяна Тоболова

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