Аника Строганов ушёл в надёжные руки На 12-й церемонии вручения Строгановской премии Пермского землячества много спорили о том, чего же всё-таки столица Пермь

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Нынешняя церемония вручения Строгановской премии за заслуги перед Пермским краем была поменьше и поскромнее, чем год назад. Не было фонтанирующего креативом сценария, и началась церемония в стиле заказного корпоратива — с дежурных приветствий ведущего, актёра Андрей Анкудинова, который тут же перепутал Пермь с Тверью («Спасибо, что не с Пензой», — шутили в зале).

Фото: Константин Долгановский

И очень хорошо, что он это сделал! Ошибка раззадорила пермяков и их московских земляков, и после этого каждый выступающий просто жёг! Удачные шутки так и сыпались со сцены Органного зала, публика покатывалась от хохота. Остроумные пермяки буквально взяли церемонию штурмом, как баррикаду, и безнадёжно переигранный Анкудинов в финале с искренним чувством признался: «Сам я из Омска... Но можно я запишусь в Пермское землячество?!»

Было много весёлого... Но — со слезами на глазах: на Строгановской церемонии всегда множество трогательных моментов.

Андрей Кузяев, Виктор Савиных и владыка Мефодий

Фото: Константин Долгановский

Как и год назад, вечер начался с вручения почётного знака «Герб Пермского края». В 2016 году он был вручён впервые — его получила Элен де Людингаузен, последняя представительница рода Строгановых. В этом году появился второй лауреат — Валерий Анатольевич Ананьев из села Лотошино Московской области. Будучи учителем истории и руководителем поискового отряда «Отечество», он вместе со школьниками проводил изыскания, посвящённые боям, которые во время Великой Отечественной войны шли на Волоколамском направлении, где находится село, и наткнулся на массовое захоронение советских воинов. Исследования показали, что здесь похоронены бойцы 379-й дивизии, которая была сформирована в 1941 году в Кунгуре. В результате упорной работы Валерий Ананьев и его помощники установили имена около 1000 солдат, в том числе 350 уроженцев Пермского края.

Это было ещё в 1972 году. Тогда вместе с председателем Совета ветеранов 379-й дивизии Евгением Колодкиным Валерий Анатольевич посадил на братской могиле пермскую берёзку, которая теперь выросла и превратилась в могучее дерево. В 2016 году наконец-то состоялось официальное открытие мемориала, который Ананьев создавал столько лет. Это единственный памятник бойцам-уральцам, установленный на территории боевых действий.

Алексей Южаков с дочерью Лизой

Фото: Константин Долгановский

Большое дело! Но главное — это даже не мемориал, а то, что жители Пермского края, чьи родственники считались пропавшими без вести, нашли место их упокоения. Именно они — дети, внуки и правнуки двоих из найденных Валерием Анатольевичем солдат — вышли на сцену поздравить его с наградой; а вручали памятный знак глава Пермского края Максим Решетников и лауреат Строгановской премии, герой России генерал-майор Геннадий Зайцев, который напомнил слова Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний боец». Значит, Валерий Ананьев приближает долгожданное окончание войны 1941 — 1945 годов.

Вручение собственно Строгановских премий открыл председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев, который напомнил кое-что из истории церемоний: когда премию вручали в Кремлёвском дворце, тогдашний губернатор Прикамья Олег Чиркунов сказал со сцены: «Земляки, возвращайтесь!» По словам Кузяева, Максим Решетников тогда входил в правление землячества... «Вариантов у него не было!» — заключил Кузяев.

Правда это или легенда — уже не важно.

Валерий Платонов, Надежда Павлова и Галина Кокоулина

Фото: Константин Долгановский

Первой по традиции была вручена Строгановская премия «За выдающиеся достижения в спорте». Из пяти достойнейших претендентов Строгановская комиссия выбрала президента Федерации самолётного спорта Пермского края Владимира Котельникова, заслуженного мастера спорта, двукратного абсолютного чемпиона мира на самолётах Як-52, четырёхкратного абсолютного чемпиона России.

Благодаря деятельности Владимира Германовича не только он сам, но и Пермская федерация самолётного спорта в целом многого достигла: наша команда — пятикратный чемпион России. Наверное, это не случайно: Пермский край — родина самолётов, здесь создавали свои моторы Аркадий Швецов и Павел Соловьёв, их дело продолжает Александр Иноземцев. Об этом вспомнил член правления землячества генерал-полковник Валерий Фёдоров, который вручал Котельникову награду вместе с легендарной лётчицей Галиной Смагиной, лауреатом Строгановской премии.

Татьяна Марголина, Нина Васильева и Евгений Сапиро

Фото: Константин Долгановский

Ответная речь лётчика-спортсмена была грустной. По словам Котельникова, сильнейшая пилотажная школа Пермского края умирает. «За нами никого нет, вся молодёжь спортивной авиации стоит перед вами», — невесело пошутил лауреат. Что ж, Строгановская премия — история громкая, и, может быть, она сделает спортивную авиацию более популярной. Во всяком случае, Владимир Котельников надеется на это: «Мы встанем на крыло, создадим новые самолёты и победим всех!»

Следующую награду — «За выдающиеся достижения в общественной жизни» — вручали два профессора — уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина и Евгений Сапиро. Лауреат премии — вот совпадение! — тоже профессор. В номинации «За выдающиеся достижения в общественной жизни» была награждена профессор ПГНИУ Нина Евгеньевна Васильева.

Нина Васильева и её стихи

Фото: Константин Долгановский

Лауреат, честно говоря, не самый очевидный: издание серии книг очерков о выпускниках филфака Пермского университета — несомненная заслуга, но в этой ли номинации? Вручающие убедительно аргументировали этот выбор. По словам Татьяны Марголиной, впервые гуманитарная сфера отмечена как общественно значимая: «Очень важно, что в нашем крае достойно отмечаются люди гуманитарной сферы, которые тоже добывают свою руду, оставляя нам в наследство тексты». Ей вторил Евгений Сапиро, который назвал Нину Васильеву «летописцем гуманитарной Перми». Он завершил свою речь несколько игриво: «Главная характеристика Нины Евгеньевны — «любимый преподаватель многих поколений студентов-филологов», а я бы сказал иначе: любимая не только как преподаватель и не только студентами!»

Профессор-лауреат оказалась достойна коллег-профессоров: ответное слово Нина Васильевна остроумно увязала с недавно прошедшим днём рождения Пушкина и прочитала стихи собственного сочинения «Размышление о Духе (читая Пушкина)»:

Пределы наши Пушкин обозначил:

«Вот Пермские дремучие леса».

Но двести лет прошло, а это значит —

Теперь другая лесополоса.

Менялось время и менялась участь,

Сквозь дебри проникал тихонько свет,

И уходила в прошлое дремучесть,

И открывался университет.

Век всех отбросил в бойню спозаранку,

Но знанию на свете нет преград.

И Гейдельбергу или Саламанке

Наш вуз, хотя и маленький, но брат.

...

Мы поднялись не на плечах гигантов,

Но здесь трудились люди и до нас.

Дух Строгановской школы — знак таланта

Доныне в нашем крае не угас.

И потому высокое свеченье —

Единственный достойный идеал,

Под ним лежит дорога просвещенья,

«В счастливой ереси и вкуса, и ученья»,

Как Александр Сергеич подсказал.

Увы, газетный формат не позволяет привести эти остроумные вирши полностью. Справедливости ради надо всё же сказать, что профессор-гуманитарий чествуется на Строгановской церемонии не впервые, а буквально второй раз подряд. Год назад в той же номинации — «За выдающиеся заслуги в общественной деятельности» — премию получил заведующий кафедрой древней и новой истории России ПГНИУ Георгий Чагин. Судя по всему, с гуманитарными науками в Перми и, в частности, в Пермском университете всё в порядке. А вот с общественной деятельностью — видимо, не очень.

Владимир Даут

Фото: Константин Долгановский

Следующая номинация тоже оказалась небесспорной: премию «За выдающиеся заслуги в науке и технике» получил не профессор или академик, а молодой человек — основатель компании Promobot, председатель совета её директоров Алексей Южаков. Во время видеопредставления, которое, по традиции, предшествовало награждению лауреата, прозвучало: «Пермь — столица робототехники России». Народ отреагировал радостно: в этот день город уже побывал российской столицей спортивной авиации, ну, а уж про культурную столицу шутки не смолкали.

Награду вручали президент ПГНИУ профессор Владимир Маланин, который назвал Южакова «примером, который нужен нынешним студентам», и авиаконструктор Александр Иноземцев, который предложил переучить сервисных роботов компании Promobot для выполнения работ, нужных в авиационной промышленности. Поздравить лауреата на сцену вышли дочка Лиза и её любимая игрушка — промобот третьего поколения.

«Два года назад мы собирали роботов в гараже, а сейчас промобот продаётся в 12 странах», — сказал Алексей Южаков после того, как поблагодарил в ответном слове своих соратников.

Надежда Павлова с сыном

Фото: Константин Долгановский

Номинация «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» была в этом году на редкость многолюдной: девять номинантов, и все достойнейшие: экономика региона на подъёме, многие предприятия показали хорошие результаты. Строгановская комиссия выбрала человека, подходящего по всем параметрам, можно сказать, идеального Строгановского лауреата.

Генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут живёт и трудится в том самом городе, в котором родился и вырос — в Губахе. Благодаря ему и его предприятию этот город живёт, и живёт неплохо — единственный на территории Кизеловского угольного бассейна после закрытия шахт. «Метафракс» стал градообразующим предприятием для всех городов этой территории, а в нынешнем году основал новое производство — по сути, строится ещё один завод.

Поздравить Владимир Александровича вышли заместитель председателя правления Пермского землячества депутат Государственной думы Игорь Шубин и генеральный директор Пермской научно-производственной приборостроительной компании, лауреат Строгановской премии Алексей Андреев. Первый поделился депутатским опытом: мол, в Госдуме при принятии бюджета вечно разногласия, а в Строгановской комиссии по этой номинации разногласий не было; второй же был краток: «Губаха плюс метанол — получаются горные лыжи!»

Валерия Ананьева поздравляют потомки найденных им солдат

Фото: Константин Долгановский

Почти афоризм: действительно, благодаря успешному предприятию город не выживает, а живёт полной жизнью.

Каждое награждение сопровождалось музыкальным номером, и в честь Владимир Даута Андрей Анкудинов объявил его любимую песню в исполнении... всего зала. Публика с наслаждением спела хором «Когда весна придёт, не знаю» из «Весны на Заречной улице». Теперь 400 человек могут с чистой совестью заявить, что пели вместе с самой Надеждой Павловой! Звезда оперной труппы Пермского театра оперы и балета, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за роль Виолетты Валери в «Травиате» присутствовала в зале не случайно — она получила Строгановскую премию в номинации «За выдающиеся достижения в искусстве и культуре».

Эта номинация была, как всегда, самой густонаселённой — 14 номинантов! Из них несколько — очень нешуточных, и у каждого своя группа поддержки. Однако даже сами номинанты ещё до объявления имён лауреатов говорили: «Нам в этом году ничего не светит. Премию получит Надя Павлова!» Что ж, вряд ли что-то может перевесить такой блестящий успех, как у неё!

Лауреты Строгановской премии 2016 года

Премию вручали министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, которая начала с того, что ещё раз выговорила Анкудинову за «Тверь», и главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Валерий Платонов — это именно он пять лет назад заметил на одном из российских вокальных конкурсов работавшую тогда в Петрозаводске певицу и пригласил работать в Пермь. «Вот как важно оказаться в нужном месте в нужное время!» — сказал об этом Платонов со сцены. По его словам, «Боженька поцеловал Надю с самое темечко, одарил невероятным упорством и трудолюбием, не говоря уже о таланте. Премия её — заслуженная, выстраданная, по праву полученная. Но это — только начало: впереди покорение мира!»

Галина Кокоулина в своём выступлении ещё раз напомнила о необходимости строительства нового театра, а ведущий, объявляя очередной музыкальный номер, сказал: «Вам дарить песню было бы неправильно. Лучше подарить вас зрителям!» — и Павлова, поблагодарив Пермь, которая приняла её как родную, спела романс, короткий, зато Рахманинова — «Здесь хорошо».

Тут случился трогательнейший момент, который необходим в каждой Строгановской церемонии, чтобы зал хором прослезился. Организаторы события приготовили Надежде Павловой сюрприз: привезли из родного города — Владимира — маму и папу, а также маленького сына, которого Надя очень любит и по которому очень скучает. Сын вручил певице букет, а она опустилась на колени и расплакалась.

Фото: Константин Долгановский

«Пермь — столица семейного счастья, — растроганно произнёс Андрей Анкудинов. — Мама счастлива, папа горд, сын рядом. Как это здорово! Папа, помогите дочери донести тяжёлую ношу славы!» И Анатолий Павлов потащил вместе с дочерью-певицей кучу букетов.

Наконец, наступил финал церемонии — вручение премии в номинации «Честь и достоинство» Виктору Савиных, дважды герою Советского Союза, пятому российскому и сотому в мире космонавту, участнику трёх космических экспедиций, среди которых особенно выделяется полёт к космической станции «Салют-7», с которой был прервана связь. В видеопредставлении лауреата красноречиво говорилось, какое гнетущее впечатление производила тёмная и холодная станция, когда космонавты наконец-то нашли её.

Фото: Константин Долгановский

Премию вручали Андрей Кузяев и митрополит Пермский и Соликамский Мефодий, которые неожиданно составили остроумный стенд-ап дуэт. «Попросим владыку выступить первым, — предложил Кузяев. — Космос как-то ближе к Богу»... «Верно мыслите, Андрей Равелевич! — не растерялся владыка. — Оказывается, в космосе тоже света нет и холодно. Здесь, на земле, можно позвонить слесарю Васе, он что-нибудь соединит, и всё заработает. Другое дело — там. Там надо обладать достоинством и честью, за которые мы вас сегодня и благодарим!»

Когда микрофон вернулся к Кузяеву, председатель правления Пермского землячества сообщил, что с этой номинацией всё было просто и легко, разногласий в комиссии не было.

Космонавт в своей ответной речи поведал некоторые подробности легендарной экспедиции. Когда нашли станцию «Салют-7», доложили на Землю: «Здесь жить нельзя. Но работать — можно!», а потом оживили и починили её. Денежную сумму Строгановской премии Виктор Савиных намеревается потратить на создание компьютерного класса в Пермском железнодорожном техникуме, студентом которого он когда-то был.

Фото: Константин Долгановский

Следующая Строгановская церемония состоится в Москве: она будет приурочена к очередному съезду Пермского землячества. Наверное, будет больше гостей, больше концертных номеров... Но вряд ли ещё когда-нибудь вручение Строгановской премии пройдёт в столь же непринуждённой атмосфере почти семейного междусобойчика, где шутили и смеялись все — от губернатора до митрополита.