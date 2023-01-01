Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае начались съёмки фильма о профессоре Георгии Чагине Съёмочный процесс рассчитан на полтора года Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Команда киностудии «Новый курс» вернулась из первой киноэкспедиции в рамках нового проекта — документального фильма «Хранитель времени. Чагин». Фильм на средства Фонда грантов губернатора Пермского края снимает режиссёр и сценарист Анна Отмахова.

Как рассказала автор фильма, начало съёмок было связано с приключениями.

Идя параллельно жизненному пути героя — профессора ПГНИУ, историка, этнографа, популяризатора науки и великого энтузиаста Прикамского севера Георгия Николаевича Чагина, — небольшая съёмочная группа отправилась к месту его рождения — хутору Бани не берегу Чусовского озера. Добирались на трёх частных моторных лодках, — аэрокатеров, которые в своё время были в распоряжении ГУФСИН, в наши дни в этих краях уже не встретишь. После дождей речка Вишерка разлилась, лодки неоднократно теряли фарватер; потеряли киношники и один из коптеров, который снимал сверху петли, выписываемые рекой.

Самого хутора, где 24 апреля 1944 года появился на свет будущий профессор, давно уже нет, но четыре года назад друзья Чагина поставили здесь памятник — угол сруба избы из больших брёвен и табличку с фото, на котором улыбающийся Чагин тащит точно такое же бревно. Фото сделал ближайший друг Чагина, а ныне участник съёмочной группы фотограф Валерий Заровнянных в 2006 году, когда здесь ещё можно было найти остатки оригинальных изб, и Чагин выпилил кусок бревна из сруба родительского дома и увёз в Пермь.

Валерий Заровнянных

Съёмочная группа пробыла на этом месте три дня. Не только фильм снимали, но и памятник подновили, хотя за четыре года он практически не постарел и уж точно не испытал никакого вандализма: Чагина в этих краях знают и уважают абсолютно все. Когда команда «Нового курса» наткнулась на местных рыбаков, те поинтересовались, где можно купить последнюю книгу профессора.

Валерий Заровнянных

По словам режиссёра, этот фильм — не некролог, а оптимистическая история о том, что любой паренёк из хутора Бани, которому на роду было написано после седьмого класса работать трактористом, может рассчитывать на помощь добрых людей, которые помогут ему стать тем, кем он достоин быть — например, профессором. В жизни Чагина было два главных человека — его учительница истории Евлампия Ивановна, которая разглядела его талант, уговорила окончить школу и вместе с ним поехала в Пермь помогать поступать в университет, и его жена Людмила Кирилловна, с которой профессор прожил около 50 лет.

Анна Отмахова, режиссёр, сценарист:

— Идея снять фильм о Георгии Николаевиче Чагине давно витала в воздухе. С ним дружили и работали многие, в том числе и я. Это будет фильм про мальчишку из далёкого хутора, который стал учёным мирового уровня. Георгий Чагин родился в простой семье, его мама была неграмотна, а сам он научился читать только к 10 годам. Это человек, который создал себя сам и начал дело, которое живёт после его ухода.

Фильм «Хранитель времени. Чагин» — это ещё и путешествие по «чагинским местам». Съёмки, рассчитанные на полтора года, будут проходить в Ныробе, где будущий профессор учился в школе и жил в интернате; в Чердыни — его первым местом работы после окончания университета был Чердынский краеведческий музей, и сейчас на его стене — памятная доска о Чагине; в деревнях коми-язьвинцев — малого народа, который профессор описал, помог в создании национальной письменности и способствовал изданию первого коми-язьвинского букваря.

Съёмки в коми-язьвинских местах намечены на май 2024 года, когда здесь будет проходить национальный весенний праздник «Сарчик», но на разведку Анна Отмахова уже съездила и увидела на поляне в деревне Антипина огромный баннер с фотографией героя фильма и надписью: «Георгий Николаевич Чагин — большой друг коми-язьвинского народа».

Валерий Заровнянных

Анна Отмахова говорит: «Мы всё время удивлялись, как Чагина хватало на стольких людей», — и в самом деле, у него повсюду были друзья, готовые его не просто приветствовать, но и поселить у себя; он был в этих краях родным для всех.

Он открыл нам уникальный мир маленького народа — коми-язьвинцев, с их неповторимым бытом, языком и азбукой. Собрал документальные подтверждения и легенды пребывания в начале XVII века в Чердынском крае «ныробского узника» Михаила Романова, сосланного туда Борисом Годуновым.

Григорий Головчанский, историк, консультант фильма «Хранитель времени. Чагин»:

— Георгий Николаевич Чагин был человеком, способным разглядеть важное в повседневном, вечное в, казалось бы, уже давно прошедшем, большое — в малом и главное — в большом. Это удивительный дар, который был усилен способностью делиться сокровенным. Единственный способ по-настоящему сохранить историческую память, потаённые смыслы, значимые традиции ушедших эпох и глубинных народов — это вернуть людям то, что принадлежит им по праву наследников. Георгий Николаевич был истинным хранителем народной культуры. «Хранить» значит отдавать не жалея, вместе с частицей своего сердца, вместе с теплом своей души.

В 2024 году Георгию Николаевичу Чагину исполнилось бы 80 лет. Частью юбилейного проекта, кроме фильма, будет ещё и большая фотовыставка Валерия Заровнянных, который сопровождал Чагина во всех его экспедициях на протяжении многих лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.