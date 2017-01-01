Мемориальная доска с барельефом Георгия Чагина появится на здании Чердынского музея

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Фото: Константин Долгановский

Экспертный совет определил победителей по итогам конкурсного отбора проекта «Возрождение исторической памяти Пермского края» в первом квартале 2019 г. На конкурс поступило 34 заявки, из которых эксперты поддержали и рекомендовали министерству культуры Пермского края финансирование 16 заявок.

Историко-архивный музейный центр «РЕТРОспектива» получил поддержку выставки ретротехники с интерактивной площадкой «Гарнизон Егошихинского завода 1723 г.», которая будет проведена в рамках XII фестиваля исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах».

Ассоциация кинематографистов «Киностудия «Новый курс» победила с проектом «Видеоархив Пермского края. Новейшая история. 1996—2011», который заключается в оцифровке хранящихся в архиве киностудии исходных видеоматериалов в формате DVCam (с 1996 по 2011 год) для «Пермской синематеки» и создании электронного каталога с возможностью работы с ним в on-line-режиме.

Поддержку экспертов получил второй фильм из цикла «История пермского кино», который будет посвящён кинохроникёру Урала и Пермской области Валерию Горшкову.

Гранты получили ряд проектов библиотек, музеев и домов культуры. Так, Лысьвенская библиотечная система создаст мультимедийный диск «Лысьвенские татары: история, традиции и культура»; Карагайская межпоселенческая библиотека готовит путеводитель по Карагайскому району, для которого будет проведён конкурс среди жителей района «Пишем историю вместе», позволяющий выявить объекты исторической памяти; Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека организует постоянно действующий выставочный стенд «Есть имена и есть такие даты…» по календарю памятных дат Юсьвинского района в центральном торговом комплексе райцентра с.Юсьва; Очёрский краеведческий музей им. А. В. Нецветаева подготовит передвижную выставку по истории очёрского театра «Действующие лица».

Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина готовит проект «К 75-летию Г. Н. Чагина», в рамках которого в апреле, в день рождения профессора, будет установлена мемориальная доска с его барельефом на здании Чердынского краеведческого музея и будут проведены I Чердынские краеведческие чтения им. Г. Н. Чагина.

Районный Дом культуры г. Красновишерска планирует постановку спектакля на основе фронтовых писем «Письмо — судьба» с участием творческих коллективов Красновишерского района; Юрлинский муниципальный культурно-досуговый центр получил грант на проведение фестиваля народного творчества «Юрла — русский остров Пармы».

Пермский этноцентр представит проект «История Прикамья. Возвращенные имена»; Пермское молодёжно-студенческое объединение «Урал-сервис» — проект «Молодёжь, культура, дело!»; автомобильный музей «Ретро-Гараж» получил поддержку проекта «Холст. Масло. Бензин. Техника в пермской живописи».

В Горнозаводске пройдёт цикл мероприятий «Мы этой памяти верны…»; на территории Лысьвенского городского округа по памятным местам, связанным с темой Гражданской войны, пройдёт киноэкспедиция; в Гремячинске состоится выставочный проект «Рождённый в грозу».