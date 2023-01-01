Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Здесь когда-то была дорога… Вышел из печати четвёртый том записок Георгия Николаевича Чагина Поделиться Твитнуть

Георгий Чагин

Архив ИД «Компаньон»

Почти пять лет минуло со дня смерти профессора Георгия Чагина. «Новый компаньон» писал тогда в некрологе:

«Чагин был чрезвычайно плодовитым автором. Свою Строгановскую премию он потратил на издание эпохального труда «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 года». Это практически энциклопедия жизни русского севера Прикамья, но самое интересное — то, что Георгий Николаевич написал не одну, а пять таких книг. Во втором и третьем томах рассказывается об истории колво-печорского междуречья в ХХ веке, четвёртый том посвящён устным рассказам жителей территории, записанным Чагиным во время путешествий, пятый том — его собственные дневники. Профессор-трудоголик все тексты уже подготовил для печати… Но выйдут ли они теперь?»

Вышли! Правда, издательство «Пушка», которое много лет занимается этим проектом, перекомпоновало тексты в четыре тома, но это очень увесистые тома. Первый вышел ещё при жизни автора, последний же был представлен в минувшем апреле в двух важнейших для Чагина местах — в Чердынском краеведческом музее и в ПГНИУ.

Чердынский музей юный выпускник истфака Пермского университета возглавлял с 1967 по 1974 годы, и именно он определил дату основания Чердыни и стал инициатором празднования её 500-летия в 1972 году. Будучи уроженцем здешних мест, он и после переезда в Пермь снова и снова возвращался к корням — собственным и корням Перми Великой. Трудно переоценить значение Чагина для Чердыни и Чердыни для Чагина.

В Пермском государственном университете профессор Чагин проработал с 1974 года до самой смерти, возглавлял кафедру древней и новой истории России. Презентацию последнего тома его эпохального собрания сочинений ученик Чагина Григорий Головчанский провёл здесь в день его рождения — 24 апреля.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Книга называется «Колва, Чусовское, Печора: путевые дневники от 1965 до 2013 года». Полвека путевых заметок! Работа, которую проделали Григорий Головчанский как научный редактор и редактор литературный Альмира Зебзеева, просто титаническая. Книга сделана с огромной любовью и уважением к текстам и их автору: это настоящий образец качественного краеведческого издания, в котором научное и популярное начала сливаются и вовсе не противоречат друг другу. В жизни Георгий Николаевич был таким же: дотошный учёный и пылкий краевед как будто помогали друг другу в работе.

Полвека заметок о жизни Чердынского района и сопредельных территорий Республики Коми — это не просто огромный научный роман о многочисленных путешествиях и приключениях учёного-краеведа, но и хроника угасания жизни в этих краях. Смыслом жизни Чагина было сохранение памяти о чердынской цивилизации — особом культурном и этнографическом укладе этих земель. Из каждой экспедиции он привозил множество экспонатов в Чердынский и Пермский краеведческие музеи, а также фотографии и подробные записи разговоров с местными старожилами. Хотел сохранить для потомков как можно больше материальных свидетельств истории Северного Прикамья.

Год от года жителей в чердынских деревнях становилось меньше, носители исторической памяти уходили, дороги зарастали… «Урал», лебёдка и личная физическая сила стали главными транспортными средствами на пути от Колвы на Печору, а ведь когда-то здесь была оживлённая торговая дорога. Чагин подобных испытаний не боялся, он их любил, как любил ночёвки под открытым небом или в старинных покинутых домах и «подножный корм» — речную рыбу и грибы. Путевые приключения, встречи с природой — важные темы его записок наряду с отчётами о поисках музейных артефактов.

Как учёного Георгия Николаевича занимали история старообрядчества и быт старообрядцев, а также межэтнические отношения русских и коренных народов: он был исследователем анклавного народа — коми-язьвинцев, именно Чагин обосновал их отличие от коми-пермяков, много писал об их обычаях, помогал в издании первых книг на коми-язьвинском языке.

Немало интересного найдут в этом томе краеведы и любители индивидуальных путешествий: маршруты с описанием необходимых средств передвижения, описания достопримечательностей в удалённых сёлах и даже советы, где можно переночевать.

…Но всё же главная тема книги — хроника исчезновения цивилизации Чердынского Прикамья. Первые дневниковые записи, датированные началом 1960-х — это рассказы о помощи родителям по хозяйству, о встречах с земляками… Год от года земляков становится всё меньше, и буквально на глазах у читателей некогда справные, густонаселённые деревни умирают. Чагин фиксирует факты безоценочно, как и положено учёному, однако не может скрыть свою меланхолию по поводу происходящего.

От привычного научного издания книгу дневников Георгия Николаевича Чагина отличает обилие иллюстраций. Фотохудожник Валерий Заровнянных, друг профессора и частый спутник в экспедициях, предоставил множество прекрасных фотографий — пейзажи, репортажная съёмка, портреты Чагина и его собеседников. Издание снабжено подробным предметным указателем и обильными ссылками на другие публикации Чагина.

И ещё одно дополнение к основному тексту — рассказ о Чагине художника Анатолия Тумбасова, который, как и дневники профессора, публикуется впервые.

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