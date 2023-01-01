Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Здесь когда-то была дорога…
Вышел из печати четвёртый том записок Георгия Николаевича Чагина
Почти пять лет минуло со дня смерти профессора Георгия Чагина. «Новый компаньон» писал тогда в некрологе:
«Чагин был чрезвычайно плодовитым автором. Свою Строгановскую премию он потратил на издание эпохального труда «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт от древности до 1917 года». Это практически энциклопедия жизни русского севера Прикамья, но самое интересное — то, что Георгий Николаевич написал не одну, а пять таких книг. Во втором и третьем томах рассказывается об истории колво-печорского междуречья в ХХ веке, четвёртый том посвящён устным рассказам жителей территории, записанным Чагиным во время путешествий, пятый том — его собственные дневники. Профессор-трудоголик все тексты уже подготовил для печати… Но выйдут ли они теперь?»
Вышли! Правда, издательство «Пушка», которое много лет занимается этим проектом, перекомпоновало тексты в четыре тома, но это очень увесистые тома. Первый вышел ещё при жизни автора, последний же был представлен в минувшем апреле в двух важнейших для Чагина местах — в Чердынском краеведческом музее и в ПГНИУ.
Чердынский музей юный выпускник истфака Пермского университета возглавлял с 1967 по 1974 годы, и именно он определил дату основания Чердыни и стал инициатором празднования её 500-летия в 1972 году. Будучи уроженцем здешних мест, он и после переезда в Пермь снова и снова возвращался к корням — собственным и корням Перми Великой. Трудно переоценить значение Чагина для Чердыни и Чердыни для Чагина.
В Пермском государственном университете профессор Чагин проработал с 1974 года до самой смерти, возглавлял кафедру древней и новой истории России. Презентацию последнего тома его эпохального собрания сочинений ученик Чагина Григорий Головчанский провёл здесь в день его рождения — 24 апреля.
Книга называется «Колва, Чусовское, Печора: путевые дневники от 1965 до 2013 года». Полвека путевых заметок! Работа, которую проделали Григорий Головчанский как научный редактор и редактор литературный Альмира Зебзеева, просто титаническая. Книга сделана с огромной любовью и уважением к текстам и их автору: это настоящий образец качественного краеведческого издания, в котором научное и популярное начала сливаются и вовсе не противоречат друг другу. В жизни Георгий Николаевич был таким же: дотошный учёный и пылкий краевед как будто помогали друг другу в работе.
Полвека заметок о жизни Чердынского района и сопредельных территорий Республики Коми — это не просто огромный научный роман о многочисленных путешествиях и приключениях учёного-краеведа, но и хроника угасания жизни в этих краях. Смыслом жизни Чагина было сохранение памяти о чердынской цивилизации — особом культурном и этнографическом укладе этих земель. Из каждой экспедиции он привозил множество экспонатов в Чердынский и Пермский краеведческие музеи, а также фотографии и подробные записи разговоров с местными старожилами. Хотел сохранить для потомков как можно больше материальных свидетельств истории Северного Прикамья.
Год от года жителей в чердынских деревнях становилось меньше, носители исторической памяти уходили, дороги зарастали… «Урал», лебёдка и личная физическая сила стали главными транспортными средствами на пути от Колвы на Печору, а ведь когда-то здесь была оживлённая торговая дорога. Чагин подобных испытаний не боялся, он их любил, как любил ночёвки под открытым небом или в старинных покинутых домах и «подножный корм» — речную рыбу и грибы. Путевые приключения, встречи с природой — важные темы его записок наряду с отчётами о поисках музейных артефактов.
Как учёного Георгия Николаевича занимали история старообрядчества и быт старообрядцев, а также межэтнические отношения русских и коренных народов: он был исследователем анклавного народа — коми-язьвинцев, именно Чагин обосновал их отличие от коми-пермяков, много писал об их обычаях, помогал в издании первых книг на коми-язьвинском языке.
Немало интересного найдут в этом томе краеведы и любители индивидуальных путешествий: маршруты с описанием необходимых средств передвижения, описания достопримечательностей в удалённых сёлах и даже советы, где можно переночевать.
…Но всё же главная тема книги — хроника исчезновения цивилизации Чердынского Прикамья. Первые дневниковые записи, датированные началом 1960-х — это рассказы о помощи родителям по хозяйству, о встречах с земляками… Год от года земляков становится всё меньше, и буквально на глазах у читателей некогда справные, густонаселённые деревни умирают. Чагин фиксирует факты безоценочно, как и положено учёному, однако не может скрыть свою меланхолию по поводу происходящего.
От привычного научного издания книгу дневников Георгия Николаевича Чагина отличает обилие иллюстраций. Фотохудожник Валерий Заровнянных, друг профессора и частый спутник в экспедициях, предоставил множество прекрасных фотографий — пейзажи, репортажная съёмка, портреты Чагина и его собеседников. Издание снабжено подробным предметным указателем и обильными ссылками на другие публикации Чагина.
И ещё одно дополнение к основному тексту — рассказ о Чагине художника Анатолия Тумбасова, который, как и дневники профессора, публикуется впервые.
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