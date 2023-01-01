Елена Синица В Перми появилась улица Профессора Чагина Она находится севернее улицы Макаренко Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми появилась улица Профессора Чагина. Соответствующее постановление администрации города от 22 марта опубликовано на сайте ведомства.

Согласно информации в документе, такое наименование получила улица, находящаяся севернее улицы Макаренко.

Напомним, что Георгий Чагин с 1995 года возглавлял в Пермском классическом университете кафедру древней и новой истории России. В 2018 году он скончался на 75-м году жизни. На его счету звания заслуженного работника высшей школы РФ, почетного гражданина Чердыни, также он был лауреатом Строгановской премии и премии Пермского края в области науки.

Также в постановлении сообщается, что площадь Европы у Речного вокзала получила название Площадь трёх столетий.













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