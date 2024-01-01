Алёна Бронникова Пермский краевой суд смягчил приговор подростку, который сжёг 16-летнюю девушку Осуждённого освободили от наказания за уничтожение имущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу подростка из Октябрьского, которого признали виновным в убийстве 16-летней девушки. Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор Октябрьского районного суда, сообщает пресс-служба судебного органа.

На момент совершения убийства подростку было 17 лет. В июне суд признал его виновным в совершении преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), пп. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

«Осуждённому смягчено наказание до 9 лет 9 месяцев. Он освобождён от наказания по ч. 1 ст. 167 УК РФ в связи с истечением срока давности. По остальным статьям обвинения наказание оставлено прежним. Кроме того, снят арест с имущества родителей осуждённого в связи с тем, что на момент рассмотрения дела он достиг совершеннолетия», — информирует Пермский краевой суд.

Как писал «Новый компаньон», резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад была обнаружена девушка с ожогами. Спустя 10 дней она скончалась в больнице. По подозрению в совершении преступления был задержан знакомый погибшей.

По версии следствия, сначала он избил девушку, а потом сжёг. Сам обвиняемый отрицает факт избиения, якобы она сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание. Один из знакомых с ситуацией источников предположил, что подросток мог убить девочку из мести, потому что она отвергла его перед одноклассниками.

По итогам рассмотрения уголовного дела в июне подростка приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии. В пользу родных погибшей суд взыскал с него 15 млн руб. Осуждённый, его адвокаты и родители несовершеннолетнего обжаловали приговор в Пермский краевой суд, слушание было назначено на 30 августа в закрытом режиме. Согласно данным сайта суда, заседание несколько раз откладывалось. Рассмотрение дела состоялось 25 сентября, судьёй был назначен Константин Истомин.

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