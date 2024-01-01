Подростка из Пермского края за сожжение 16-летней подруги приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии Также суд взыскал в пользу родных погибшей 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в Октябрьском районном суде 24 июня оглашён приговор подростку, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью своей 16-летней подруги (ст. 131 ч. 3 п. а; ст. 105 ч. 2 пп. "в, д, к" УК РФ). Парень признан виновным. Ему назначили 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии. При этом подростку зачтут почти год, проведённый в СИЗО. Также суд решил взыскать в пользу родных погибшей 15 млн руб., в том числе 4,7 млн руб. отцу, а также 100 тыс. руб. за похороны. Об этом сообщает 59.ru.

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась.

Архив ИД «Компаньон»

Через несколько дней после трагедии ровеснику девушки было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью.

По версии следствия, девушка была изнасилована, избита (получила от обвиняемого 12 ударов по голове тупым предметом) и подожжена. При этом парень, когда сжигал жертву, будто бы наблюдал, как горит девушка. Сам обвиняемый утверждал, что избиения не было, жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание. Подросток посчитал, что она мертва, испугался и, чтобы скрыть улики, совершил поджог.

место, где сожгли девочку из Октябрьского / фото: АиФ-Прикамье

Суд в Октябрьском продолжался с 13 марта. Так как обвиняемый был несовершеннолетним, максимальный срок, который ему грозил, это 10 лет колонии. Прокуратура просила назначить подростку именно такое наказание. Приговор ещё может быть обжалован.

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