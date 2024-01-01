Максим Артамонов В Прикамье началось рассмотрение уголовного дела о сожжении девочки из Октябрьского Подростка будут судить по трём статьям Уголовного кодекса РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Октябрьском 13 марта суд начал рассматривать уголовное дело о сожжении 16-летней девочки. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на данные картотеки суда.

Подростка обвиняют по трём статьям: в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, изнасиловании несовершеннолетней и убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

Как ранее писал «Новый компаньон» расследование этого уголовного дела было завершено в декабре 2023 года.

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена девушка с ожогами на 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась.

Через несколько дней после трагедии ровеснику девушки было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ввиду того, что он несовершеннолетний, ему грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, девушка сначала была избита и получила от своего сверстника, обвиняемого в преступлении, 12 ударов по голове тупым предметом. При этом подросток не сразу её сжёг, а, вероятно, несколько раз ходил от железнодорожных путей домой и обратно. А потом, когда сжигал, будто бы наблюдал, как горит девушка. Сам обвиняемый утверждает, что избиения не было, жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание. Подросток посчитал, что она мертва, испугался и, чтобы скрыть улики, совершил поджог.

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