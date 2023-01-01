Максим Артамонов В Пермском крае задержали подростка, который пытался убить 15-летнюю девушку Он облил её горючей жидкостью и поджёг Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении подростка. Его подозревают в покушении на убийства 15-летней девушке. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою 15-летнюю знакомую. С обширными ожогами её доставили в больницу. Это произошло в Октябрьской округе, уточняют местные СМИ.

Подозреваемый задержан — он уже дал показания на месте преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают мотив и обстоятельства преступления.

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