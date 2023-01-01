Максим Артамонов В Перми скончалась 16-летняя школьница из Октябрьского, которую поджёг знакомый подросток Она умерла сегодня утром Поделиться Твитнуть

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Девочка из Октябрского городского округа, которую поджог знакомый, скончалась утром 18 июля в больнице Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти её не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей», — рассказали в ведомстве.

Преступление в отношении 16-летней девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела, а перед этим была изнасилована. Следователи пока не подтвердили последнее. Девочку нашёл утром сотрудник железной дороги рядом с рельсами. Он сообщил в полицию и скорую.

Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга.

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