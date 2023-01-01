В минздраве Прикамья рассказали о состоянии подожжённой 15-летней девочки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подожжённая в Октябрьском округе Пермского края 15-летняя девочка находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В ведомстве добавили, что пациентка находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейших комментариев в министерстве воздержались.

Ранее сообщалось, что следователями СУ СКР по Пермскому краю по данному делу задержан подросток. Против него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». По данным следствия, 8 июля подозреваемый облил горючей жидкостью свою 15-летнюю знакомую, а затем поджёг её. Телеграм-канал SHOT сообщил, что девочка получила 90% ожогов тела.

Следователи устанавливают мотив и обстоятельства преступления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.