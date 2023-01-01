Максим Артамонов В Пермском крае прокуратура контролирует расследование уголовного дела о покушении на убийство девочки Её поджёг знакомый, облив горючей жидкостью Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Прокуратура Октябрьского округа будет следить за ходом расследования резонансного уголовного дела, которое следователи возбудили в связи с покушением на убийство 15-летней девочки. Она получила тяжёлые травмы из-за ожогов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, ведомство намерено проверить деятельность органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В прокуратуре изучат, как организована профилактическая работа с семьями подростков. Кроме этого, сейчас прокуратура устанавливает причины, которые привели к преступлению.

Напомним, в конце прошлой недели, 8 июля, подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами 15-летняя девочка была доставлена в больницу. Подозреваемого уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, преступлению предшествовал конфликт между девушкой и молодым человеком.

По информации telegram-канала Shot, инцидент произошёл, когда школьница пошла гулять с другом. Они вместе выпивали алкоголь, и в какой-то момент подросток избил свою подругу, а затем облил её жидкостью для розжига и кинул спичку. В больницу девочку доставили с ожогами 90% тела.

Расследование уголовного дела контролирует также центральный аппарат Следственного комитета РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования дела.

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