Максим Артамонов Уголовное дело о попытке убийства девушки в Пермском крае взято на контроль в СК России Председатель следкома поручил представить доклад о ходе расследования Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

По сообщению пресс-службы Следственного комитета России, расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельств.

Напомним, ранее стало известно, что 8 июля этого года подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами 15-летняя девочка была доставлена в больницу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.