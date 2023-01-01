Максим Артамонов
Уголовное дело о попытке убийства девушки в Пермском крае взято на контроль в СК России
Председатель следкома поручил представить доклад о ходе расследования
По сообщению пресс-службы Следственного комитета России, расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельств.
Напомним, ранее стало известно, что 8 июля этого года подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами 15-летняя девочка была доставлена в больницу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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