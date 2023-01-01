Обожжённую девочку из Октябрьского доставили в реанимацию пермской больницы имени Гринберга Состояние её крайне тяжёлое Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Девочку из посёлка Октябрьский Пермского края вертолётом санавиации доставили в Пермь. Как выяснил «Новый компаньон», сейчас она находится в реанимации городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга.

В минздраве региона не стали комментировать информацию, сославшись на защиту персональных данных. В ведомстве согласились рассказать только о состоянии пациентки. По данным на 09:00 11 июля, оно оценивается как крайне тяжёлое.

Напомним, 15-летняя школьница стала жертвой преступления. В субботу, 8 июля, знакомый подросток после ссоры облил её горючей жидкостью и поджёг. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. а перед этим была изнасилована. Девочку госпитализировали в местную больницу. Её состояние оценивалось как тяжёлое.

Подозреваемому подростку следователи уже предъявили обвинение в совершении покушения на убийство (ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя 10 июля суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста — два месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.