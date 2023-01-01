В Пермском крае арестован подросток, пытавшийся сжечь 15-летнюю знакомую Мера пресечения была избрана в суде 10 июля Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Несовершеннолетнему жителю Октябрьского округа Прикамья следственными органами СУ СКР по Пермскому краю предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство (ст. 105 УК РФ). Кроме того, в понедельник, 10 июля, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления следкома. Срок ареста — два месяца.

По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою знакомую — 15-летнюю девочку. С обширными ожогами потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Школьник был задержан. В прокуратуре сообщили, что между подростком и его ровесницей произошёл конфликт.

Напомним, ход расследования уголовного дела контролирует центральный аппарат СКР. Следователи уже осмотрели место происшествие, назначили и проводят необходимые экспертизы.

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