Расследование дела о сожжении заживо 16-летней жительницы Прикамья завершено Поделиться Твитнуть

Расследование уголовного дела о сожжении заживо 16-летней девочки из пос. Октябрьский Пермского края летом этого года завершено, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.

Как пишет издание, следствие полагает, что девушка сначала была избита и получила от своего сверстника, обвиняемого в преступлении, 12 ударов по голове тупым предметом. При этом подросток не сразу её сжёг, а вероятно несколько раз ходил от железнодорожных путей домой и обратно. А потом, когда сжигал, будто бы наблюдал, как горит девушка.

Арестованный по-прежнему заявляет, что избиения не было, жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание. Подросток посчитал, что она мертва, испугался и, чтобы скрыть улики, совершил поджог.

Отмечается, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, а обвиняемый был трезв.

Защита подростка, как пишет газета, настаивает, что он виновен только в сожжении.

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена девушка с ожогами на 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась. Через несколько дней после трагедии ровеснику девушки было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Ввиду того, что он несовершеннолетний, ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей обращения, преступление могли совершить несколько человек. Однако версию о троих подозреваемых в СК РФ опровергли.

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