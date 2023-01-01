Петицию с требованием наказать всех виновных в гибели сожжённой в Прикамье девочки подписали 140 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Опубликованная на сайте Change.org петиция с требованием наказать всех убийц 16-летней девочки из п. Октябрьский в Пермском крае набрала уже 140,9 тыс. подписей.

Напомним, преступление в отношении школьницы произошло в ночь на 8 июля в п. Октябрьский. Её, по версии следствия, облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Спустя 10 дней она скончалась. Похороны прошли на сельском кладбище 20 июля.

Обвинённый в убийстве с особой жестокостью подросток был арестован. Тем не менее, жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей обращения, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках. По данным РИА Новости, один из них является сыном криминального авторитета.

После широкого общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела из региона федеральным следователям. Он также принял решение назначить проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это дело. В Октябрьском уже побывали следователи центрального аппарата следкома.

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