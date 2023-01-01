Александр Бастрыкин передал дело о сожжённой в Пермском крае девочке федеральным сыщикам Глава следкома также назначил служебную проверку в отношении руководителя и следователей СУ СКР Прикамья Поделиться Твитнуть

В связи с многочисленными жалобами жителей Прикамья глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела о сожжении 16-летней девочки в пос. Октябрьский Пермского края из региона федеральным следователям. От также принял решение назначить проверку в отношении руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина и следователей, которые вели это резонансное дело.

Как рассказали в Информационном центре СКР, в Москву было направлено более 20 обращений от жителей Пермского края. Все они говорили о том, что не согласны с тем, как расследуются обстоятельства убийства девочки из Октябрьского.

«Граждане ставят под сомнение выводы следствия о том, что фигурант совершил указанное преступление один. Они высказывают предположения о причастности к этому группы лиц, о чем имеются определенные сведения», — сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в пос. Октябрьский. Её, по версии следствия, облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Обнаружили школьницу на железнодорожных путях возле остановки Чад. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась.

Обвинённый в убийстве с особой жестокостью подросток был арестован. Тем не менее, жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой потребовали наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей петиции, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках.

Похороны сожжённой 16-летней девочки прошли на сельском кладбище в Пермском крае 20 июля.

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