Похороны сожжённой 16-летней девочки пройдут в Пермском крае 20 июля Её похоронят на сельском кладбище Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Похороны сожжённой в Пермском крае 16-летней девочки из Октябрьского состоятся 20 июля. Об этом сообщается в местных группах ВКонтакте.

Сначала прощание прошло в п. Октябрьский, отпевание состоялось в п. Тюш (это в 20 км от Октябрьского), а похоронят школьницу на сельском кладбище в Богородске (в 24 км от Октябрьского).

Преступление в отношении девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. Обнаружили школьницу на железнодорожных путях возле остановки Чад. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Спустя 10 дней она скончалась.

К месту трагедии у ж/д путей люди несут цветы. По свидетельствам очевидцев, здесь остались следы копоти.

Обвинённый в покушении на убийство с особой жестокостью подросток арестован. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате следкома.

«Правительством региона оказывается полное содействие правоохранительным органам. Виновные должны понести и понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», — сообщили в региональном минтербезе.

Ранее сообщалось, что жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой требуют сурово наказать всех, кто может быть причастен к поджогу школьницы. По словам составителей петиции, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках.

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