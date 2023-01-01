Максим Артамонов В сети появилась петиция с требованием наказать убийц девочки из Октябрьского Под обращением подписались более 7 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой требуют сурово наказать всех, кто может быть причастен к поджогу 16-летней школьницы из посёлка Октябрьский. Сейчас свои подписи под обращением поставили более 7 тыс. чел.

По словам составителей петиции, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках.

«Местные жители уверены: нападавших всё же было трое, один человек не мог совершить такое зверство. При этом отец задержанного много лет работал в полиции, мать — в структуре ГУФСИН. Местные считают, что обвинение одного человека позволит избежать утяжеления статьи — за совершение преступления группой лиц положен больший срок. Мы просим обратить внимание на это вопиющее зверство, в обязательном порядке задержать и допросить всех молодых людей и наказать виновных по всей строгости закона», — говорится в обращении.

Преступление в отношении 16-летней девочки произошло в ночь на 8 июля в Октябрьском. Её облил горючей жидкостью и поджёг знакомый подросток. По данным СМИ, несовершеннолетняя получила около 90% ожогов тела, а перед этим была изнасилована. Следователи пока не подтвердили последнее. Девочку на станции Чад нашёл утром сотрудник железной дороги рядом с рельсами. Он сообщил в полицию и скорую. Отец застал девочку в больнице, когда она была ещё в сознании, позже её ввели в медикаментозную кому. Пострадавшая назвала отцу имя одного из преступников.

Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь, в реанимацию городской клинической больницы им. Гринберга. Врачи боролись за её жизнь до последнего, но утром 18 июля она скончалась.





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