В минтербезе Прикамья прокомментировали смерть сожжённой девочки из Октябрьского В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали сообщение минздрава региона о гибели 16-летней девочки из Октябрьского. Она 10 дней провела в реанимации с ожогами более 90% тела и скончалась.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, знакомым и друзьям погибшей девочки, всем, кто её знал. Для всех нас — это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту преступления продолжается расследование уголовного дела. Как считает следствие девочку поджёг её знакомый, также подросток. Сейчас он арестован, СУ СКР по Пермскому краю ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате следкома.

«Правительством региона оказывается полное содействие правоохранительным органам. Виновные должны понести и понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», — добавили в минтербезе.

Ранее сообщалось, что жители Прикамья создали на сайте Change.org петицию, в которой требуют сурово наказать всех, кто может быть причастен к поджогу 16-летней школьницы. Сейчас свои подписи под обращением поставили более 7 тыс. чел. По словам составителей петиции, преступление могли совершить несколько человек. Ранее СМИ писали о трёх подростках.

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