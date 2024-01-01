В Пермском крае школьник сжёг одноклассницу из мести Стали известны возможные мотивы жестокого убийства школьницы из Октябрьского Поделиться Твитнуть

Осуждённый за тяжкое преступление 17-летний подросток из Пермского края мог изнасиловать и убить девочку из мести. По данным «КП-Пермь», незадолго до трагедии школьница отвергла его перед одноклассниками, и, услышав её «нет», подросток обиделся и некоторое время не разговаривал и даже не здоровался с ней при встрече.

«Потом ребята всё же помирятся, будут также общаться, гулять в одной компании, а Ярославу (так звали погибшую. — Ред.) Степан (имя изменено. — Ред.) будет называть своим братом. Но насколько глубоко отверженному подростку удалось зарыть в себе чувства стыда и обиды, которые он испытал перед одноклассниками? Вряд ли так глубоко, чтобы забыть о них», — рассказал источник издания.

При этом у подростка не было психических отклонений. Сообщается, что он якобы хотел только отомстить, но убивать не планировал.

После изнасилования Ярослава убежала в сторону железнодорожных путей, а насильник догнал её и стал избивать камнем, а решив, что она умерла, вернулся домой. После этого он сел на мотоцикл и поехал кататься. Возле железнодорожных путей он увидел, что девочка жива. Он сходил за бензином, облил её и поджёг.

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад было обнаружена 16-летняя девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась.

По версии следствия, девушка сначала была избита (получила от своего сверстника 12 ударов по голове тупым предметом), а потом он её сжёг. Сам обвиняемый утверждал, что избиения не было, жертва якобы сама упала и ударилась головой о рельсы, потеряв сознание.

Расследование уголовного дела было завершено в декабре 2023 года. 13 марта в Октябрьском начался суд. 24 июня подростка приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии. Также суд взыскал в пользу родных погибшей 15 млн руб.

После решения суда подросток решил обжаловать приговор. Заседание по этому делу состоится 29 августа.

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